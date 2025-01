„Wir haben das Limit erreicht“: Elon Musk garantiert, dass es keine menschlichen Daten mehr gibt, mit denen KI trainiert werden kann

Wenn nämlich die generierten Daten Verzerrungen oder Einschränkungen aufweisen, werden die damit trainierten Modelle dieselben Probleme in ihren Ergebnissen reproduzieren. Das bekannte englische Magazin „The Verge“ wollte jetzt vom Microsoft-Gründer Bill Gates wissen, wie er zu solchen fehlerhaften Informationen von KI steht. Und er hat darauf eine einfache Antwort: Bill Gates erklärt, warum er falsche Informationen durch eine KI wie ChatGPT für nicht so schlimm hält

Synthetische Daten könnten aber auch zu Problemen führen, meinen einige Wissenschaftler. So weisen einige Forschungsarbeiten darauf hin, dass die Verwendung synthetischer Daten zum Zusammenbruch verschiedener Modelle führen könnte, da die Kreativität eingeschränkt würde und die Verzerrungen in den Ergebnissen zunehmen würden.

Welche Alternative gibt es? Musk erklärte im gleichen Interview, dass man für das Training von KI in Zukunft synthetische Daten verwenden solle. Synthetische Daten sind Daten, die von KI-Modellen selbst erzeugt werden und nicht von Menschen stammen. So sagte er:

Elon Musk, Tech-Milliardär und Besitzer der KI-Firma xAI, erklärte während eines per Livestream übertragenen Gesprächs mit dem Stagwell-Vorsitzenden Mark Penn (via techchrunch.com ):

