Die Generation Z hat kein Problem mit dem Online-Einkauf, aber persönlich ins Geschäft zu gehen, ist für Viele ein Albtraum

In Far Cry 3 strandet ihr auf einer Insel voller Piraten – einer von ihnen wurde zur Ikone unter Videospielschurken.

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht looten und craften, um im Kampf eine Chance zu haben

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Dieses Phänomen zeigt, wie schwierig es für junge Menschen ist, in physischen Geschäften einzukaufen. Eine spanische Bank etwa hat anonym Daten seiner Nutzer ausgewertet (via Caixabankresearch.com ). Laut dieser Statistikerledigen über 40 % der 16- bis 29-Jährigen ihr Geld online aus.

In ähnlicher Weise erzählte eine junge Frau von ihrer Erfahrung in einer spezialisierten Metzgerei, wo sie, als sie 50 Gramm Käse verlangte, nur eine Scheibe erhielt: „Ich bin mit meiner Scheibe Käse gegangen, schweigend und voller Scham“, gestand sie.

Sie wissen nicht, wie man sich in einem örtlichen Geschäft verhalten solle, wonach man fragen müsse oder was man dort machen solle. Einige erzählten, wie sie schließlich Produkte wie einen ganzen Lachs oder ein Viertel Chorizo kauften, nur weil sie andere dabei beobachteten:

Eine junge Frau berichtet etwa auf Tiktok , dass sie etwa Angst davor hat, in der örtlichen Metzgerei einkaufen zu gehen. Doch anstatt Hohn und Spott melden sich viele Personen in den Kommentaren, die ähnliche Probleme haben:

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Die neuen Erwachsenen sind in ein digitalisiertes Umfeld hineingeboren und haben sich neue Wege für den Kauf von Produkten und Dienstleistungen angeeignet. Die Generation Z gilt als die Generation, die mit dem Handy in der Hand geboren worden ist .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to