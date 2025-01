44-Jähriger war mal der bekannteste Spieler von WoW, redet heute wirr über die Gen Z und wie sie das MMORPG zerstört

Der Belgier Bachir Bourmaaza (44) war ein Vorreiter im Internet und unter dem Namen „Athene“ ein bekannter Gamer, grade in World of Warcraft. Er war damals der erste Spieler auf Level 80 und 85. Heute ist er 44 Jahre alt und äußert sich zum aktuellen Zustand von WoW und der „Gen Z“: Das schaut sich der aktuell größte Streamer auf Twitch gerne an.

Wer ist Athene? Athene begann seine Karriere auf YouTube schon 2007. Viele der heutigen Creators waren da noch „flüssig in den Hoden ihrer Väter“, wie er gewohnt charmant formuliert. In jedem Fall gehört er zu den bekanntesten Spielern von WoW aller Zeiten.

Der YouTuber spielte ähnlich wie Tyler1 oder DrDisrespect eine fiktive, übertriebene Version von sich selbst. Bekannt wurde er als „Bester Paladin der Welt, der Noobs platt macht“.

Er war aber tatsächlich ein guter Spieler und der Erste, der im Jahr 2010 das Level 85 in WoW erreichte, natürlich mit einem Paladin. Sein Kanal hatte zu der Zeit viel Zuspruch. Aber in den letzten Jahren hat Athene kaum noch eine Rolle im Gaming gespielt, hatte auch einige Kontroversen hinter sich. Wir haben auf MeinMMO etwa 2019 aufgehört, ihn zu verfolgen, da gründete er eine Religion.

WoW ist auf Twitch gerade angesagt, aber nicht in der modernen Version, sondern in der WoW Classic-Variante. Einige große Streamer spielen WoW in der Hardcore-Version, in der Gilde OnlyFangs. Jeder Tod ist hier permanent:

Athene sieht sich als Michael Jackson von WoW

Das ist jetzt sein Auftritt: in einem wilden Video äußert sich der mittlerweile ergraute Athene zur Gilde „OnlyFangs“ auf dem Hardcore-Server von WoW. Der aktuell erfolgreichste Streamer auf Twitch, Sodapoppin, schaut sich das Video an. Sodapoppin ist der angestammte Gildenleiter von OnlyFangs, hat seinen Main-Character aber neulich doof verloren.

Athene stellt sich selbst erstmal als allergrößten Typen überhaupt hin, der Angst hat, dass seine pure Präsenz die Autorität von Sodapoppin als Gildenleiter von OnlyFangs infrage stellt, weil von ihm so eine Ausstrahlung ausgehe, dass er alle anderen Spiele einschüchtert:

Ich bin ein König, ich bin ein Anführer. Ich bestimmte, wo es lang geht. Ich bin ein Trendsetter. Ich bin nicht nur der Größte aller Zeiten, ich bin ein Lebensstil: Du bist ein Pro oder ein Noob. So ist das Leben!

Sodapoppin sei zwar berühmt, sozusagen der Soldier Boy von WoW, aber er sei eben wie Michael Jackson.

Gen Z spielt nur im Easy-Mode – Sollten es Pussycore nennen

Was sagt er über GenZ? Athene macht sich ausgiebig über die „verweichlichte Gen Z“ lustig, das seien alles Zoomer, die nur „Roleplay“ spielten. Das sei gar kein Hardcore da bei WoW. Wenn es „Hardcore“ wäre, würden die alle mit aktiviertem PvP spielen:

Das sind alles Zoomers, Skibidi Toilet und der ganze Quatsch. Leute, installiert doch lieber Fortnite um Gottes willen und nicht WoW Hardcore. Sie sind so schlecht im Spiel. 18-Jährige – die schwammen noch in den Eiern ihrer Väter, als ich schon Noobs im Spiel plattgemacht habe!

Auf dem Server seien nur Anfänger, die Rollenspiel machten. Er wolle PvP machen:

Ich verstehe das nicht. Warum kein PvP-Hardcore-Server? Warum spielen hier alle nur im Easy-Mode? Und dann nennen sie es Hardcore: Sie sollten den Server in Pussycore umbennen. Zu meiner Zeit wurde auf RP herabgeblickt. Das war nur für Perverse und Verlierer, die keine Frau abbekommen konnten.

Aus seiner Sicht sei ganz klar: Als er die Szene verließ, ging es mit WoW bergab. Und das sei auch kein Zufall.

Das Video wird dann immer wirrer, Athene geht offenbar das Material aus und er redet nur noch wirres Zeug, während sich Sodapoppin kaum noch einkriegt. So redet Athene immer wieder über die “Skibidi”-Toilet, ein obskures Meme, das als Symbol dafür gesehen wird, über welchen Unsinn die Jugend sich heute im Internet amüsiert.

Das steckt dahinter: Das ist eine sehr wilde Performance, die was von „Betrunkener Onkel erzählt auf der Hochzeit von seiner Zeit“ hat, aber viele amüsieren sich grade über diesen Auftritt. Im Hintergrund des Videos ringt eine junge Frau permanent damit, nicht völlig die Beherrschung zu verlieren. Das Video ist offenbar nicht ernst gemeint, sondern Athene zeigt hier eine noch übertriebener Parodie auf sich selbst als sonst. Im Prinzip wollte Athene offenbar rechtfertigen, warum er nur kurz bei OnlyFangs dabei war.

Sodapoppin ist dank OnlyFangs aktuell der erfolgreichste Streamer auf Twitch überhaupt und WoW hat durch das ganze Drama um die Streamergilde einen großen Aufschwung. Da wollte sich Athene nach 18 Jahren mal wieder in Erinnerung bringen.