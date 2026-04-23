Ein YouTuber baut Arbeitsspeicher in seinem eigenen Gartenschuppen, aber für euren Gaming-PC reicht es noch nicht

Arbeitsspeicher ist euch zu teuer? Ein YouTuber hat selbst welchen hergestellt. Der Aufwand ist enorm, doch mit dem ersten Ergebnis ist er sehr zufrieden. Für einen Gaming-PC reichen die fertigen Chips jedoch noch nicht.

Da Arbeitsspeicher und SSDs derzeit sehr teuer sind, hat sich der YouTuber „Dr.Semiconductor“ gefragt, ob er RAM nicht auch selbst herstellen könne. Denn echte Alternativen für günstigen Arbeitsspeicher gibt es aktuell nicht.

In einem ersten Schritt hat er den heimischen Gartenschuppen in einen Reinraum umgewandelt. Ein Reinraum wird für die Herstellung von Halbleitern benötigt, da die normalen Partikel der Umgebungsluft die empfindlichen Schaltkreise stören würden.

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YouTuber baut RAM-Chips im heimischen Gartenschuppen, für einen PC reicht es (noch) nicht

In seinem aktuellen YouTube-Video zeigt „Dr.Semiconductor“, wie er einen DRAM-Chip herstellt. Dabei handelt es sich um die Chips, welche später auf einer Platine montiert werden, damit man sie in seinen PC einbauen kann.

Zuerst werden Siliziumstücke vorbereitet und gereinigt. Anschließend wird eine dünne Oxidschicht aufgetragen und mit Licht und Chemikalien ein Muster darauf erzeugt.

Danach entstehen die wichtigen Teile der Transistoren durch Ätzen, Dotieren und Erhitzen. Zum Schluss wird der Chip mit Metall (Aluminium) beschichtet, fertig geformt und getestet.

Was ist das Problem? Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Zellen noch so klein, dass der YouTuber diese nicht in einem richtigen PC verwenden kann. Er selbst erklärt, dass er plane, eine deutlich größere Version herzustellen und dass diese dann so weit seien, dass sie „an einen PC angeschlossen werden können“.

Bis zum fertigen Arbeitsspeicher-Riegel, den ihr dann in euren Gaming-PC stecken könnt, benötigt es daher noch einen weiteren Schritt.

Andere Nutzer werden ebenfalls erfinderisch, wenn es darum geht, ein paar Euro beim Kauf von Arbeitsspeicher zu sparen: Jemand hat jetzt seinen eigenen RAM gebaut und damit einiges an Geld gespart. Dennoch ist der Nachbau nur bedingt zu empfehlen, da man viel Geschick benötigt, um solchen RAM nachzubauen: Ein Entwickler spart sich 140 Euro, indem er seinen Arbeitsspeicher einfach selbst baut