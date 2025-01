Der schlimmste Troll von LoL leitet jetzt die elitäre Gilde in WoW, in der sogar der Chef von Riot spielt

In der Gilde „OnlyFangs“ spielt die Prominenz von Twitch gerade WoW Classic. Aber nachdem der eigentliche Chef, Sodapoppin, einen Betriebsunfall hatte, reißt jetzt der Wüterich von League of Legends, Tyler1, das Kommando an sich: Der ist zwar neu in WoW, hat aber ein durch LoL gestähltes Ego. Pikant: Sogar der Boss von Riot Games, Marc „Tryndamere“ Merrill, ist in der Gilde.

Was ist da bei OnlyFangs los? Bei OnlyFangs spielen zahlreiche prominente Twitch-Streamer auf einem neuen Server WoW Classic in der Hardcore-Version. Zu den bekannte, dort aktiven Streamern und YouTubern gehören Leute wie Mizkif, Tektone, xQc, erobb, Tyler1, TimTheTatman, Esfand, PirateSoftware, Emiru oder MOONMOON. Über MissRage haben wir bereits berichtet.

Der Chef des Projekts und Gildenleiter ist eigentlich Sodapoppin, ein erfahrener WoW-Spieler, doch dessen Charakter ist bei einem missglückten Pull in der Instanz Scholomance gestorben. Daher musste Sodapoppin die Gildenleitung abgeben.

Jetzt übernimmt ein Neuling in WoW, das Kommando: ausgerechnet Tyler1. Der ist für vieles bekannt, aber nicht gerade für seine ruhige, ausgleichende Art. So schimpfte er nach nicht einmal 30 Minuten im Spiel über „verdammte Loser, die es seit 50 Jahren zocken.“

Tyler1 ernennt sich selbst zum Kriegshäuptling

Das ist die Machtergreifung von Tyler1: Der selbstbewusste LoL-Spieler machte sich erstmal ausgiebig über den Tod seines Vorgängers lustig: Sodapussy könne einfach nicht tanken. Jetzt müsse er das eben übernehmen.

Tyler1 brüllte fröhlich ins Mikro, er sei der neue Kriegshäuptling und werde mit „eiserner Faust“ wie Gott regieren.

Er werde keine Pussys dulden. Und wem das nicht gefalle, der könne ja gleich die Gilde verlassen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Sodapoppin sagt: Nun kommt Würze rein

Das sagte Sodapoppin: Der scheint das einigermaßen locker zu nehmen. Sodapoppin sagt sinngemäß, entweder es klappt, dann ist es gut. Oder es wird furchtbar, dann ist es wenigstens unterhaltsam, und auch gut.

In jedem Fall bringe Tyler1 etwas Würze in die Situation.

Er werde sich jetzt darauf konzentrieren, seinen neuen Charakter hochzuleveln.

Das ist besonders pikant: Ein Mitglied in OnlyFangs ist Marc „Tryndamere“ Merrill, der Gründer und Chef von Riot Games: Er hat LoL erfunden, das Spiel, bei dem Tyler1 über Jahre gebannt war, bis er letztlich zum Gesicht des Spiels wurde.

Tryndamere ist bei OnlyFangs als normaler WoW-Spieler aktiv. Aber er steht unter besonderer Beobachtung der Community. Da ist es schon eine mittlere Sensation, wenn man ihn mal zum Miauen bringt:.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Im Clip von Tyler1 kann man sehen, wie Tryndamere den Voice-Channel betritt und kurz darauf wieder verlässt. Hoffentlich kommt es da nicht zu einem Eklat, wenn Tyler1 erkennt, welche furchtbare Macht er plötzlich in Händen hält. Zuletzt haben wir über Marc Merrill berichtet, als er sich gegen einen Artikel zu Arcane wehrte: LoL: Ein wichtiges Wirtschaftsmagazin nennt die Netflix-Serie Arcane einen finanziellen Flop – Da geht der Chef an die Decke