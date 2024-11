LoL-Wüterich spielt WoW, schimpft nach 30min über „verdammte Loser, die es seit 50 Jahren zocken“

Die Anniversary-Server in WoW Classic stellen eine Chance für Neulinge dar, in das etablierte MMORPG einzusteigen. Unter ihnen befindet sich auch der Twitch-Streamer Tyler Tyler1 Steinkamp, den man sonst für seine Ausraster in League of Legends kennt.

Was ist das für ein Streamer? Tyler Tyler1 Steinkamp verkörpert auf Twitch das Klischee eines LoL-Trolls. Für seine toxischen Ausraster wurde er von Riot sogar aus League of Legends verbannt – auch, wenn sich diese Sperre als nicht ganz so permanent erwies, wie es ursprünglich den Anschein hatte.

2024 könnte Tyler1 sogar die große Hoffnung für Riot sein.

Am 21. November 2024 versuchte sich der Streamer nun erstmals an World of Warcraft: Zum Start der Anniversary-Server von WoW Classic schloss sich Tyler1 der Streamer-Gilde OnlyFangs an.

Wir haben euch Tyler1 vor einiger Zeit schon einmal mit einem Video vorgestellt:

Tyler1 bringt seine LoL-Energie zu WoW

Wie lief das ab? Zunächst einmal gab es eine kurze WoW für Newbies -Einführung von Gilden-Chef Sodapoppin. Die hielt Tyler1 erstmal für überflüssig ( Wie schwer kann das Spiel schon sein? ), wurde jedoch schnell eines Besseren belehrt.

So wirkte der Twitch-Streamer schon mit dem Download der richtigen Version sowie den absolut notwendigen Addons etwas überfordert. Etwa 2 Stunden später hat sich Tyler1 dann seinen Tauren-Krieger erstellt und nach einem kurzen Kampf mit dem UI kann er seine ersten Schritte in Azeroth wagen.

Es folgt das reinste Chaos. Der Twitch-Streamer versucht, sich im Spiel zurechtzufinden, während er von einer Horde Tauren belagert wird, die ihm gemeinsam mit seinem eigenen Chat mehr oder weniger hilfreich zur Seite stehen. Einen Zusammenschnitt des Streams könnt ihr euch hier ansehen:

In seinen ersten Minuten erlebt Tyler1 ein Wechselbad der Gefühle, bei dem er immer wieder darüber meckert, wie doof das Spiel sei, nur um dann wieder ausgiebig seine Erfolge zu feiern: Level 2, Baby! Und sie haben gesagt, es wäre schwierig. Das ist ja so leicht!

Es dauerte jedoch nicht lang, bis der Twitch-Streamer genug hatte. Seine Frustration äußerte er gewohnt besonnen:

Leute, ich kann mich nicht konzentrieren, hört auf mit dem Backseat-Gaming. Haltet eure verdammte Schnauze. Ihr spielt das Spiel seit 40 verdammten Jahren. “Du bist nicht gut” – ich versuche es. Ich habe das Spiel 30 Minuten meines Lebens gespielt. Ihr sitzt da und spammt Fragezeichen. […] Ihr habt kein Leben, haltet eure verdammte Schnauze! […] Seht euch diese verdammten Loser an, die mir hinterherlaufen, die zocken das seit 50 Jahren und sind froh, dass endlich mal jemand mit ihnen spielt. Tyler1 via Twitch

Nach seinem Ausraster dauert es nochmal etwas über eine Stunde, bis Tyler1 das Spiel abrupt beendet. Anschließend zieht er ein Fazit: Also, das Game ist leicht, sehr leicht. Das wird total leicht.

Der Streamer erklärt, dass das erstmal nur ein Test gewesen sei. So richtig will er dann am Freitag, dem 22. November, loslegen. Es bleibt abzuwarten, ob Tyler1 sein optimistisches Ziel, ganz locker Level 60 zu schaffen, tatsächlich erreichen wird.

