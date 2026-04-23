MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat die Xtrfy M4 Wireless im Alltag getestet. Kann eine 4 Jahre alte Gaming-Maus heute noch mithalten? Benedikt findet: Ja, das kann sie, vor allem für den derzeitigen Preis von rund 50 Euro.

Um welches Gerät geht es? Die Xtrfy M4 Wireless hat gleich mehrere Tricks auf Lager, um auch 2026 noch interessant für Spieler zu sein: Die Maus setzt auf ein symmetrisches Design, was bei Shooter-Mäusen eher selten ist, lässt sich obendrein im Design noch modifizieren und verzichtet außerdem auf eine Software, was für eine Gaming-Maus ziemlich ungewöhnlich ist.

In meinen Augen ein paar gute Gründe, sich die Maus auch 2026 noch einmal anzusehen. Xtrfy gehört mittlerweile übrigens zum Unternehmen Cherry.

Der Test im Überblick:

Wer hat da getestet? Benedikt testet seit 2019 für MeinMMO Hardware für unsere Leser. Neben dem PC und der PS5 spielt er auch auf dem Steam Deck. Sein Schwerpunkt liegt vor allem auf Mäusen, Tastasturen und Headsets, testest aber auch abseits davon gerne verrückte Produkte. Die getestete Maus hat sich Benedikt selbst über Amazon bestellt. Benedikt Schlotmann

Hardware-Redakteur MeinMMO

Technische Details: Details Sensor Pixart 3370 Auflösung Bis zu 19.000 DPI Switches mechanische Switches Tasten 5 Tasten Design Weiße Maus. RGB-Beleuchtung im Korpus der Maus; asymmetrische Rechtshändermaus; Cover wechselbar Gleitfüße 4 Kabel Abnehmbares 2,0 m USB-C-Kabel Gewicht 71 Gramm Preis (UVP) 99,99 Euro

Lieferumfang, Design und Aufbau

Wie sieht der Lieferumfang aus? Neben der Gaming-Maus befinden sich

Adapter/Dongle für Wireless-Verbindung

Zusätzliches Maus-Cover und Schraubendreher

USB-Kabel (USB-C auf USB-A)

zwei Tastenkappen im Xtrfy-Design

Wie ist die Maus aufgebaut? Die Maus könnt ihr in verschiedenen Farben kaufen, ich nutze im Test das weiße Modell.

Auf der Oberseite der Maus befinden sich die Haupttasten und dazwischen das Mausrad. Auf der Oberseite vor dem Mausrad befindet sich noch eine weitere Taste, die über die Unterseite verschiedenen Funktionen zugeordneet werden kann

Auf der Unterseite befindet sich ein Schalter, womit die Funktion der Taste auf der Oberseite angepasst werden kann.

Was ist besonders? Die Maus von Xtrfy lässt sich ergonomisch anpassen: Zum einen könnt ihr die Schale bzw. das Cover der Maus austauschen und die Maus dadurch steiler oder flacher machen.

Viel spannender ist jedoch, dass ihr ändern könnt, wo im Inneren der Maus der schwere Akku platziert ist und damit den Schwerpunkt der Maus im Inneren verändern: Entfernt ihr zwei kleine Schrauben, dann könnt ihr den Akku entweder mittig in der Maus oder weiter im Hintern der Maus platzieren. Dadurch wird die Maus deutlich hecklastiger.

Verarbeitung

Das Honeycomb-Design ist grundsätzlich schmutzanfällig, aber ihr könnt immerhin das Cover der Maus entfernen und gelangt so in das Innere der Maus. So kann man zumindest die Maus teilweise reinigen. Das ist keine perfekte Lösung, aber besser als nichts.

Beim Klapper- und Schütteltest knarzt und klappert nichts, die Maus macht im Alltag einen robusten und stabilen Eindruck. Der USB-C-Anschluss vorne ist so gebaut, dass sich auch USB-Kabel anderer Hersteller verwenden lassen.

Software

Hersteller Xtrfy geht mit der M4 Wireless einen besonderen Weg und bietet keine Software für seine Gaming-Maus an. Stattdessen ändert ihr alle Einstellungen direkt über die Maus: Für die Polling Rate der Maus gibt es auf der Unterseite einen Knopf, für die RGB-Beleuchtung und dessen Helligkeit müsst ihr bestimmte Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken.

Das bedeutet aber auch, eine echte Programmierung der Tasten ist im Alltag nicht wirklich möglich, zumindest nicht über eine Software des Herstellers. Stattdessen müsst ihr die Maus dann direkt über das Spiel einrichten.

Diese Vorgehensweise ist umständlich und gewöhnungsbedürftig, fand ich im Alltag aber nach einer Weile überraschend intuitiv. Der Vorteil lässt sich ebenfalls kaum von der Hand weisen: Ihr braucht keine fette Software wie die von Razer oder Corsair.

Gewicht, Ergonomie und Akkulaufzeit

Das Gewicht: Die Maus wiegt offiziell 71 Gramm und gehört damit zu den schwereren Vertretern im Genre. Die Konkurrenz fällt hier deutlich leichter aus:

Turtle Beach Burst II Air: 47 Gramm

Glorious Model O Eternal: 55 Gramm

Razer Viper V2 Pro: 58 Gramm

Logitech G Pro X Superlight 2: 62 Gramm

Die Ergonomie: Die gesamte Konkurrenz setzt aber in der Regel bei Shooter-Mäusen auf symmetrische Mäuse, mit der M4 Wireless bekommt ihr hingegen eine asymmetrische Maus, die den Handgriff nachahmt und damit einen besseren Griff durch die rechte Hand zulässt.

Akkulaufzeit: Der Akku der M4 Wireless hält bei mir im Alltag 3-4 Tage, dann ist Schluss. Im Alltag ist das in der Regel ausreichend, bei der Konkurrenz bekommt ihr aber teilweise deutlich längere Laufzeiten geboten. Etwa die Turtle Beach Burst II Pro mit rund 150 Stunden Akkulaufzeit oder die Logitech G309, die dank AA-Batterien etwa 300 Stunden schafft.

Die Xtrfy M4 Wireless mit Logitech und TurtleBeach

Die Maustasten, Mausrad und Sensor

Die Maustasten und Mausrad: Unter den Tasten befinden sich Kailh-Switches. Die Klicks sind hör- und spürbar. Vor allem das klar hörbare Geräusch muss man mögen, eine leise Maus bekommt ihr nicht. Positiv ist auf jeden Fall, dass sich die Klicks schön satt unter den Fingern anfühlen. Das heißt, ihr spürt jeden Klick unter den Fingern.

Sensor: In der Maus ist der Pixart 3370 verbaut. Dieser gehört neben dem Pixart 3389 zu älteren Highend-Sensoren und gilt als fehlerfrei (via Sensor.fyi). Der Pixart 3370 wird vor allem in kabellosen Mäusen verbaut, da er weniger Strom verbraucht als der Pixart 3389. Der Sensor steckt etwa auch in der XM1 von EndgameGear oder in der Makalu 67 von Mountain (mittlerweile gehört die Firma zu BeQuiet).

Im Alltag bekommt ihr einen leistungsstarken Sensor.

Fazit: Empfehlenswerte Gaming-Maus

Für wen ist die Maus geeignet? Mit der Xtrfy M4 Wireless bekommt ihr eine leistungsstarke und leichte Gaming-Maus, die im Alltag auf die Software verzichtet. Insbesondere der symmetrische Aufbau ist ein dicker Pluspunkt, wodurch die Maus für Rechtshänder deutlich angenehmer zu halten ist.

Der Marktpreis der Maus liegt mittlerweile zwischen 50 und 60 Euro, das ist für die Maus mehr als fair. Trotz ihres Alters von mittlerweile 4 Jahren (Release 2022) halte ich die Maus weiterhin für empfehlenswert und kann problemlos mit neueren Modellen mithalten.

Mein Fazit: Mit der Xtrfy M4 Wireless bekommt ihr eine leistungsstarke und bequeme Gaming-Maus, die ich für rund 50 Euro sehr empfehlen kann. Speziell der Verzicht auf eine wuchtige Software ist ein Alleinstellungsmerkmal. Fühlt ihr euch ohnehin von Software von Logitech, Corsair und Co genervt, dann ist die M4 Wireless eine gute Option, denn alle Einstellungen nehmt ihr direkt über die Maus vor. Hinzu kommt eine ordentliche Akkulaufzeit und die Möglichkeit, die Ergonomie noch anzupassen. Der gute Lieferumfang rundet das positive Gesamtbild ab.

Einziger Nachteil: Mit 71 Gramm ist die Maus tendenziell schwerer als andere Shooter-Mäuse. Mit der Xtfry M68 Wireless gibt es mittlerweile eine leichtere Option (53 Gramm), ihr müsst dann aber auch auf das abnehmbare Mauscover und die ergonomische Bauform verzichten.

Pro symmetrische Bauform

abnehmbares Mauscover

zuverlässiger Sensor (Pixart 3370)

fairer Preis: etwa 50 – 60 Euro Contra vollständiger Verzicht auf Software am Anfang gewöhnungsbedürftig

Schwerer als die Konkurrenz (71 Gramm)

Welche Alternativen gibt es?

Die Razer Viper V3 Pro bietet den derzeit besten Sensor auf dem Markt und bietet eine gute Akkulaufzeit. Mittlerweile gibt es mit der V4 Pro einen Nachfolger.

Die Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 ist ebenfalls eine ordentliche Option. Mit der Maus habe ich jedoch teilweise Verarbeitungsprobleme gehabt.

Die Glorious Model O- ist eine sehr gute Alternative, wenn ihr nach einer kabelgebundenen Option sucht. Auch diese Maus ist nicht mehr top-modern, aber weiterhin empfehlenswert. Vor allem für einen Preis von rund 30 Euro.

Weitere Gaming-Mäuse auf MeinMMO: Falls ihr nach weiteren, empfehlenswerten Gaming-Mäusen sucht, dann schaut doch einmal in unsere Kaufberatung auf MeinMMO. Hier findet ihr die besten Gaming-Mäuse, die ihr aktuell kaufen könnt: Die besten Gaming-Mäuse für Shooter, die ihr derzeit kaufen könnt