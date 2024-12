Gen Z verliert eine Fähigkeit, welche die Menschheit seit 5.500 Jahren besitzt

Allerdings sieht man auch gute Nachrichten: Die Fähigkeit, Konzepte in weniger als 10 Wörtern zusammenzufassen, sei gestiegen. Mit anderen Problemen der Gen Z befassen wir uns auf MeinMMO in diesem Artikel: Die Gen Z steht gerade vor zwei großen Problemen, von denen sie eins nicht ohne Hilfe lösen kann

Was sagt die Studie? In einer Studie der norwegischen Universität Stavanger hat man 585 Schüler aus 33 Schulen untersucht. 40 % der Schüler hätten die Fähigkeit zum handschriftlichen Verfassen von Texten in Folge der Digitalisierung eingebüßt.

So führt die Professorin aus: Studenten würden lange Sätze vermeiden und keine sinnhaften Absätze mehr schreiben. Sie ziehen einzelne, für sich stehende Sätze den Absätzen vor, die im Sinn zusammenhängende Sätze bündeln. Studenten kämen auch ohne Stifte in die Uni und würden Tastaturen für alles nutzen. Die Professorin sieht darin einen Einfluss von Social Media:

Die Schrift der Studenten ist entweder nach unten oder nach oben geneigt, und ihre Handschrift ist oft unleserlich. Früher waren die Studenten eher daran gewöhnt, mit Papier und Stift zu schreiben, aber heute haben sie schon früh mit Bildschirmen und Tastaturen zu tun. Darunter leidet ihre Handschrift, insbesondere in der Sekundarstufe und an der Universität.

In einem Artikel der türkischen Seite Türkiye Today spricht die Professorin Nedret Kiliceri darüber, dass sogar Universitäts-Studenten die Kenntnis grundlegender Schreibregeln fehlt. Die Studenten seien in eine digitale Welt geboren worden. Ihnen fehle jede Praxis im Verfassen von handschriftlichen Texten:

