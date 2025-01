„Schäbige Monopolkampagne“ – Der Chef von Epic kritisiert Meta, Google und Apple, weil sie Donald Trump unterstützen

Falls ihr Fortnite oder andere Epic-Spiele wieder auf eurem Handy installieren wollt, dann schaut in unseren Guide auf MeinMMO. Hier erklären wir euch Schritt für Schritt, wie ihr den beliebten Shooter zurück auf euer iPhone holen könnt: Fortnite auf Apple: So installiert ihr den Battle Royale Shooter auf eurem iOS-Gerät

Aus diesem Grund könnt ihr etwa den Epic Store und auch Fortnite in Deutschland wieder auf dem iPhone oder einem Android-Handy installieren. In den USA gibt es diesen Digital Markets Act nicht.

Wie ist das bei uns? In der EU gibt es mit dem Digital Markets Act (DMA), was den Vorteil bietet, dass große Hersteller wie Apple oder Google auch alternative App-Installationsmöglichkeiten anbieten müssen.

Was ist das Problem von Sweeney? Sweeney und seine Firma Epic Games stehen in den USA schon länger im Streit mit Wettbewerbshütern und vor allem mit Apple und Google.

Was sagt Sweeney? Sweeney schreibt, dass die großen Tech-Firmen derzeit alle auf der Seite der Republikaner, zu der auch Trump zählt, in den USA seien. Und das würden sie nur tun, um sich dort beliebt zu machen. Er bezeichnet das Vorgehen als „schäbige Monopolkampagne“ und warnt davor, dass es vor allem Verbraucher schaden könnte. So erklärt er auf X.com/Twitter :

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to