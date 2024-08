Fortnite auf Apple: So installiert ihr den Battle Royale auf eurer iOS-Gerät

Epic Games hat es geschafft euch Fortnite, Rocket League und Fall Guys auf eure iOS-Geräte zu bringen. Wie ihr die Spiele jetzt downloaden könnt, zeigen wir euch in unserem Guide.

So installiere ich Fortnite auf meinem iOS-Gerät: Um Fortnite und weitere Epic-Games-Titel auf euren iOS-Geräten zu installieren, müsst ihr folgende Schritte abschließen:

Öffnet Safari und sucht im Browser „epic.download“.

Klickt jetzt auf den Button „Auf iOS installieren“. Beachtet, dass euer iPhone mindestens iOS-Version 17.6.1 benötigt, um den Download ausführen zu können

Ihr erhaltet eine Meldung, indem der Download vorerst verweigert wird. Klickt auf „OK“.

Wechselt jetzt in eure Einstellungen.

Unter eurem Profil ist eine neue Schaltfläche mit der Bezeichnung „Epic Games Marktplatz zulassen“.

Klickt auf die Schaltfläche und dann auf „Zulassen“.

Kehrt jetzt zurück zu eurem Browser.

Tippt jetzt auf „Installieren“.

Jetzt taucht ein weitere Pop-Up auf, indem ihr gefragt werdet, ob ihr den Epic Games Marktplatz herunterladen wollt.

Drückt jetzt auf „App-Marktplatz installieren“.

Nun wird die App heruntergeladen.

Öffnet die App, sobald sie heruntergeladen ist und wählt das Spiel aus, welches ihr downloaden wollt.

Zur Auswahl stehen Fortnite, Rocket League Sideswipe und Fall Guys.

Wichtig: Vergesst nicht, euch mit eurem Account einzuloggen, um auf eure Skins in Fortnite zugreifen zu können. Sonst wandelt ihr mit einem No-Skin herum und das wollt ihr sicher nicht.

Lohnt es sich auf Apple zu zocken? iPhones und andere iOS-Geräte sind je nach Modell leistungsstarke Geräte, auf denen ihr zuverlässig auch Games zocken könnt. Vor allem in der Schule oder auf der Arbeit in der Mittagspause lohnt es sich, wenn man aus Langeweile die eine oder andere Runde Fortnite zocken kann. Das vertreibt die Zeit und levelt zudem nebenbei auch euren Battle Pass auf.

Zudem erhaltet ihr dank Epic Games auch Belohnungen dafür. Je nachdem wie viel XP ihr verdient, bekommt ihr folgende Items:

Geschenke für Fortnite

Verdient 25.000 EP, um die Lackierung „Tarnkatze“ freizuschalten.

freizuschalten. Verdient 50.000 EP, um die Spitzhacke „Katzenklauen“ freizuschalten.

freizuschalten. Verdient 75.000 EP, um das Rücken-Accessoire „Katzarinas Katzentasche“ freizuschalten.

freizuschalten. Verdient 100.000 EP, um das Outfit „Katzarina“ freizuschalten.

Welchen Trick sollte ich für meinen Battle Pass nutzen? Es gibt einen Trick, den ihr nutzen könnt, um schnell euren Battle Pass zu leveln und das sind Bot-Lobbies. Viele Spieler haben vor dem Apple-Fortnite-Bann einen neuen Account auf ihrem Handy erstellt, um dann ihren Hauptaccount in eine Bot-Lobby zu bringen.

Diese Gegner sind keine Gefahr, lassen sich schnell abgrasen. Sie generieren so viel XP in kürzester Zeit und das auf sehr entspannte Art und Weise. Chapter 5 Season 4 ist gerade gestartet, ihr könnt das neue System also so testen und zudem schnell an die heißbegehrten neuen Helden-Skins vom Battle Pass rankommen.