Fortnite: Chapter 5 Season 4 stellt seinen neuen Battle Pass vor – Alle Skins in der Übersicht

Was ist das für ein Skin? Mysterio ist ein Feind von Spider-Man und ein Meister der Illusionen. Er kann viele Replikate von sich erschaffen und so seine Gegner täuschen.

Was ist das für ein Skin? War Machine ist Mitglied der Avengers und trägt passend dazu auch einen Anzug von Stark Industries. Seine Freundschaft zu Tony Stark zeigt, dass auch andere Charaktere in der Lage sind, einen Mech zu führen. Sein Arsenal besitzt Raketen und zielsuchende Geschosse.

Die Season heißt „Absolut Doom“ und so wie der Name schon sagt, wird auch Doctor Doom eine wichtige Rolle in der Handlung der Season spielen. Offiziell hat Epic Games das Line-up nicht vorgestellt, doch der Trailer sowie einige Leaker (Quelle: x.com ) bestätigten schon die Auswahl der folgenden Skins im kommenden Battle Pass. Folgende könnt ihr erwarten:

