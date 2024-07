Fortnite: Wann startet Chapter 5 Season 4? Alles zum Release, Battle Pass und Leaks

Fortnite startet bald mit Chapter 5 Season 4. Ein neues Thema, Waffen sowie Skins werden euch im großen Update erwarten, doch was sagen die Details? Wir zeigen euch alles Wichtige über den Release sowie Leaks zur kommenden Season.

Wann startet Chapter 5 Season 4? Geht alles nach Plan, wird Chapter 5 Season 4 am 16. August starten, sollte es keine langgezogene Downtime geben. Schon in der Vergangenheit hat Epic Games jedoch den Startzeitpunkt neuer Seasons verschoben.

Es könnte also sein, dass die Entwickler den Release nochmal verschieben könnten. Wir werden den Part aktualisieren, sollte es neue Infos diesbezüglich geben. Welche Infos und Leaks zum Battle Pass und Thema bekannt sind, findet ihr im fortlaufenden Teil des Artikels.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell auf die einzelnen Punkte springen.

Fortnite: Chapter 5 Season 4 – Leaks zum Thema

Welches Thema könnte erscheinen? Offiziell gibt es noch keine Infos bezüglich des Themas von Chapter 5 Season 4, doch Leaker haben eine große Roadmap finden können, die sich bislang als richtig dargestellt hatte. Laut den Leaks soll sich Season 4 komplett um Marvel drehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Mitte August bis Anfang November soll die neue Marvel-Season mitsamt Fortnitemares am Ende der Season erscheinen. Auf dem Leak ist klar Doctor Doom zu erkennen, der mit seiner Metallmaske zu den Spielern läuft. Leider ist das Bild so verschwommen, dass man keine weiteren Helden erkennen kann. Es bleibt abzuwarten, welche Teaser Fortnite diesbezüglich veröffentlichen wird.

Beachtet, dass es sich hierbei dennoch um einen Leak handelt. Dieser könnte sich auch als Fake darstellen. Fortnite hatte schon in Chapter 2 Season 4 eine Marvel-Season auf die Beine gestellt – Erfahrung damit haben sie.

Fortnite: Chapter 5 Season 4 – Leaks zum Battle Pass

Wie könnte der Battle Pass aussehen? Auch zum Battle Pass ist noch wenig bekannt. Außer dass Doctor Doom, sollte man dem Leak Glauben schenken, eine zentrale Rolle in der neuen Season spielt, wurden keine weiteren Helden offenbart. Wolverine sowie Deadpool sind schon mit neuen Skins in Fortnite verewigt worden – diese werden also höchstwahrscheinlich nicht berücksichtigt.

Sollte Season 4 tatsächlich eine pure Marvel-Season sein, dann wird der gesamte Battle Pass mit Helden gefüllt sein.

Fortnite: Chapter 5 Season 3 – Live-Event zum Ende

Wird es ein großes Live-Event zum Ende von Season 3 geben? Das ist eher unwahrscheinlich. Fortnite hat, was seine großen Events angeht, viele Bemühungen runtergeschraubt. Meist werden nur Events veranstaltet, wenn das Ende eines Chapters ansteht oder es zur Entwicklung der neuen Map passt.

Bislang sieht es nur so aus, als würde ein kleines Mini-Event vorbereitet werden, indem Rohre zur Leviathan gebaut werden. Was diese Rohre angeht, so sollen diese die Leviathan mit Nitro befüllen, damit das Schiff sich durch die Map fressen kann. Es bleibt abzuwarten, wie genau das Spektakel ablaufen wird.

Das waren alle wichtigen Infos zum Ende von Chapter 5 Season 3. Seid ihr gespannt auf eine mögliche Marvel-Season? Und welche Helden würdet ihr euch für den Battle Pass wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Mehr zu Fortnite findet ihr hier: Spieler in Fortnite können ohne spezielles Item kaum noch gewinnen – Selbst den Auto-Nutzern geht das zu weit