Fortnite: Chapter 5 Season 4 zeigt euch die neue Map von Absolut Doom

Das waren alle Änderungen, die bislang entdeckt werden konnten. Im Laufe der Tage bis zum Release von Chapter 5 Season 4, wird Fortnite wahrscheinlich weitere Teaser veröffentlichen. Sollte das der Fall sein, werden wir euch diese hier in der Übersicht ergänzen. Seid ihr schon gespannt auf Chapter 5 Season 4? Welche neuen Skins ihr im Battle Pass erwarten könnt, erfahrt ihr hier: Fortnite: Chapter 5 Season 4 stellt seinen neuen Battle Pass vor – Alle Skins in der Übersicht

Nicht in den Teasern, aber im neuen Trailer gab es zudem noch ein großes Sicherheitsgefängnis, in dem Mysterio gefangen gehalten wurde.

Was wird sich ändern? Schon im Trailer von Chapter 5 Season 4 konnten Fans sehen, wie Doctor Doom sein prächtiges Latveria aus dem Boden holte. Es handelt sich hierbei um den Staat, den Doctor Doom führt. In diesem findet ein prächtiges Schloss seinen Platz, das auf der neuen Map besucht werden kann.

Die Map von Chapter 5 Season 4 sieht so aus: Auf X (ehemals Twitter) hat der offizielle Fortnite-Account von Epic Games einen kleinen Teaser veröffentlicht, der euch einen kurzen Einblick in die neue Map von Chapter 5 Season 4 gewährt. So sieht sie derzeit aus:

