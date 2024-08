Fortnite: Alle Waffen aus Chapter 5 Season 4 in der Übersicht

Was sagen die Leaks zu kommenden Items? Einige Stimmen meinen, es könnte der berühmte Choppa zurückkehren. Der Hubschrauber, der schon für die eine oder andere Bruchlandung gesorgt hatte, in Chapter 2 könnte mit dem Release von Chapter 5 Season 4 zurückkehren.

Wir haben den Trailer analysiert und listen euch alle Waffen auf, die ihr in Chapter 5 Season 4 erwarten könnt. Wir teilen die Liste in zwei Kategorien ein: Waffen, die neu sind und Waffen, die aus dem Tresor kommen. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den Kategorien springen:

In Fortnite wird Chapter 5 Season 4 wieder neue sowie alte Waffen auf das Schlachtfeld werfen, damit ihr euch gegen andere Spieler duellieren könnt. Welche das sind, listen wir euch hier in der Übersicht auf.

