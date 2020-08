Nach den Klagen geht der Streit um Fortnite in die nächste Runde. Laut Epic Games hat Apple nun mit weiteren Vergeltungsmaßnahmen gedroht – und die hätten katastrophale Folgen für das Spiel und die Entwickler auf iOS und Mac-Plattformen.

Das sagt Epic: Nachdem Apple und Google vor Kurzem Fortnite aus ihren App Stores geschmissen haben und Epic beide dafür verklagt hatte, geht der Schlagabtausch rund um die Mobile-Version von Fortnite nun offenbar in die nächste Runde.

Wie Epic Games in der Nach auf den 18. August mitteilte, hat Apple weitere Vergeltungsmaßnahmen angedroht, sollte Epic nicht innerhalb von 2 Wochen einlenken. Und diese Vergeltung könnte katastrophale Folgen für die Macher von Fortnite haben.

Epic hat 2 Wochen Zeit, um bei Fortnite einzulenken

Womit hat Apple genau gedroht? Wie Epic jüngst über seinen offiziellen Twitter-Account mitteilte, hat Apple in einem Brief offenbar angedroht, alle Entwickler-Accounts von Epic-Enwicklern zu schließen und sie von allen iOS- und Mac-Enwicklungs-Tools abzuschneiden.

Dieser Schritt würde erfolgen, sollte Epic nicht bis zum 28. August zur Besinnung kommen und seine eingeführten Änderungen für Direktkäufe von Währung rückgängig machen.

Was würde das für Epic bedeuten? Apple würde die Entwickler von Epic Games dann also faktisch aus dem Apple Developer Program ausschließen. Eine Mitgliedschaft dort ist aber nötig, um Apps für iOS-Geräte herauszubringen. Zudem wären die Devs von Epic auch von den für Apple-Plattformen benötigten Entwickler-Tools abgeschnitten.

Auch könnte Epic dann keine Mac-Apps mehr genehmigen lassen. Dadurch könnte es auf entsprechenden Plattformen schwererer oder komplett unmöglich werden, Software von Epic zu installieren. Alle Apps müssen dort nämlich erst genehmigt werden, bevor sie auf einer neueren Version des MacOS laufen können – selbst, wenn sie außerhalb des App Stores veröffentlicht werden.

Und nicht zuletzt könnten so für iOS-Spiele auf Basis von Epics Unreal-4-Engine dadurch Probleme entstehen, die weit über Epic hinausreichen. Denn auf der unter Entwicklern populären Engine basieren zahlreiche Mobile-Titel – selbst bei Apples eigenem Arcade-Spiele-Service. Hier könnte es durch den Streit theoretisch schwerer werden, neue iOS-Games oder Updates zu entwickeln, sollte Apple den Zugang zur Software beschneiden.

Sollte Apple das durchziehen, wären die Folgen für Epic katastrophal

So reagiert Epic auf die angedrohte Vergeltung: Epic hat daraufhin gegen Apple nun einen Antrag auf einstweilige Verfügung beim zuständigen Gericht eingereicht. Die Firma hinter Fortnite gibt als Begründung an, man würde sonst irreparablen Schaden erleiden – und das lange bevor das Urteil in dem eigentlichen Prozess gefällt wird.

„Apples Handlungen werden Epics Ruf bei Fortnite-Usern irreparabel schädigen und katastrophal für die Zukunft des eigenständigen Unreal-Engine-Geschäftes sein.“ heißt es unter anderem wörtlich. Zudem fordert Epic, dass Fortnite in Apples App Store zurückkehrt – und zwar samt der Direktkauf-Funktion und den damit zusammenhängenden, gesenkten Preisen für die Ingame-Währung V-Bucks.

Hier könnt ihr euch den Antrag auf die einstweilige Verfügung selbst anschauen.

Was sagt Apple? Der Tech-Gigant wollte die jüngste Entwicklung im Streit rund um Fortnite bisher nicht kommentieren. Ein Sprecher verwies auf ein altes Statement, wo man erklärte, man habe sich für diesen unglücklichen Schritt entschieden (Fortnite zu entfernen), da die Richtlinien des App-Stores verletzt wurden.

Die V-Bucks sind der Zankapfel

Was hat es mit dem Streit überhaupt auf sich? Hier das Wichtigste in Kürze:

Epic rebellierte kürzlich gegen Apple und Google. Die Macher von Fortnite brachten in einem Update den Direkt-Kauf für V-Bucks, mit dem man die App-Store-Gebühren umgehen kann. V-Bucks sind beim Direkt-Kauf von Epic dauerhaft günstiger und somit attraktiver.

Apple und Google reagierten dann ihrerseits und entfernen Fortnite aus ihren App Stores. Epic verklagte dann beide Tech-Riesen, und griff Apple mit einem Video an, das jedem angezeigt wird, der sich in Fortnite einloggt. Mit der Androhung der neuen Vergeltungsmaßnahmen durch Apple und dem Antrag von Epic ging das Ganze nun in die nächste Runde.

Noch mehr Details findet ihr hier: Das steckt hinter Fortnite 1984, dem Angriff auf Apple und #FreeFortnite