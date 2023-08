Baldur’s Gate 3: Die 4 besten Fernkampfwaffen – Was sie können und wo ihr sie findet

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr viele Fernkampfwaffen finden. Da wir euch die Wahl eurer Waffe erleichtern wollen, zeigen wir euch hier die 4 besten Fernkampfwaffen mit Fundort und erklären euch, was sie besonders macht.

Welche Fernkampfwaffen sind die besten? Fernkampfwaffen werden in Baldur’s Gate 3 gerne bevorzugt aufgrund ihrer Kampfvielseitigkeit und ihrer Fähigkeit, massiven Schaden zu verursachen – ohne den Gegnern zu Nahe zu kommen. Wir stellen euch 4 Fernkampfwaffen vor, die zu den besten zählen.

Diese 4 besten Fernkampfwaffen warten auf euch

Gontr Mael

Was macht die Waffe besonders? Der legendäre Langbogen Gontr Mael hat sich ohne Zweifel seinen Platz der besten Fernkampfwaffen in Baldur’s Gate 3 verdient. Durch die meisterhafte Verarbeitung des makellosen Titanenstahls und den Segen der Himmlischen erscheint der Gontr Mael in seiner vollen leuchtenden Pracht.

Gontr Mael’s Stats und Fähigkeiten im Überblick:

Schaden: 1d8 Stichschaden

Fertigkeit: Langbogen

Qualität: Legendär

Reichweite: 18 m

Eigenschaften: Zweihändig

+3 Waffenverzauberung

Gontr Mael: Leuchten: Bogen leuchtet in einem Radius von 6m.

Versprochener Sieg: Bei einem Treffer habt ihr die Chance ein Lenkendes Geschoss auf den Gegner zu schießen. Gegner können Debuff bekommen: Nächster Angriffswurf gegen den Gegner ist im Vorteil.

Himmlische Hast: Hält 5 Züge und wenn ihr die Konzentration verliert, werdet ihr nicht lethargisch.

Licht (Dauerhaft) Besonderheiten, wenn ihr geübt mit der Waffe seid: Schenkelschuss Waffenaktion Bolzen des himmlischen Lichts pro kurze Rast: 1d8+7 Stichschaden +1d8 Gleißender Schaden. Ziel kann verängstigt werden. Im nächsten Zug bewirken Fernkampfangriffe von Gontr Mael 1-4 Gleißenden Schaden. Wappnen (Fernkampf)



Spoiler: Wo finde ich den Langbogen Gontr Mael?

In der Gießerei der Stahlwache in Akt 3 könnt ihr euch diese Waffe holen. Dafür müsst ihr die Aufgabe „Zerstöre die Gießerei der Stahlwache” abschließen. Ihr bekommt die Waffe, wenn ihr den Stahl-Titan tötet.

Höllenfeuer-Handarmbrust

Was macht die Waffe so besonders? Die Höllenfeuer-Handarmbrust ist eine seltene Armbrust, die ihr in Baldur’s Gate 3 finden könnt. Handarmbrüste eignen sich besonders für Charaktere, die ihre Bonusaktion nicht effizient nutzen können oder für spannende Multiclass-Builds, mit denen man viermal pro Runde angreifen kann. Als Neulinge solltet ihr erstmal lieber auf Multi-Classing verzichten.

Höllenfeuer-Handarmbrust Stats und Fähigkeiten im Überblick:

+2 Waffenverzauberung

1d6 Stichschaden

Fertigkeit: Handarmbrust

Eigenschaft: Leicht, Einhändig

Reichweite: 15m

Höllenpirscher: Durch einen Angriff kann ein Gegner zusätzlich Brennen erleiden, wenn ihr versteckt oder unsichtbar angreift.

Ihr erhaltet den Zauber „Sengender Strahl” des 3. Grades: Erzeugt drei Feuerstrahlen, die auf Gegner geschleudert werden können und Feuerschaden bewirken.

Spoiler: Wo finde ich die Höllenfeuer-Armbrust?

Die Fernkampfwaffe erhaltet ihr von Yugir im Shartempel in Akt 2 – Koordinaten: X:-654, Y: -754. Dort erwarten euch viele Rätsel und Abenteuer. Der Shartempel ist auch für Shadowhearts Questreihe von Bedeutung.

Konstruierte Arbaleste

Was macht die Waffe so besonders? Mit dieser schweren Armbrust könnt ihr einen blendenden Strahl werfen, der die Gegner blenden kann. Außerdem bekommt ihr eine “schwere Armbrust +2”, was ein deutliches Upgrade zu einer +1-Armbrust ist.

Konstruierte Arbaleste Stats und Fähigkeiten im Überblick:

+2 Waffenverzauberung

Reichweite: 18m

Fertigkeit: Schwere Armbrüste

Zweihändig

Waffenaktion „Erhellender Schuss”: Feuert einen Lichtblitz ab, der beim Ziel einen Zug lang „Leuchtkugel” verursacht, 1d4 Stichschaden.

Klassenaktion pro kurze Rast „Blendender Strahl”: 2d10 Gleißender Schaden, entfesselt einen blendenden Lichtstrahl, der alle Kreaturen im Weg blind macht. Benötigt Konzentration und jedes Mal, wenn ihr den Zauber neu wirkt, besteht die Gefahr euch selbst zu verbrennen.

Spoiler: Wo finde ich die Konstruierte Arbaleste?

In Akt 3 stoßt ihr auf Enver Gortash. Wenn ihr ihn tötet, droppt er diese Waffe. Ihr erhaltet vorab die Quest „Gortashs Netherstein”. Ihr findet Gortash in der Wyrms Felsenfestung.

Nyrulna

Was macht die Waffe so besonders? Nyrulna ist ebenfalls eine legendäre Waffe, die sich gut für Nahkampf-Builds eignet, aber auch als Fernkampfwaffe glänzen kann. Als Fernkampfwaffe könnte man den Dreizack auch eher als „Memebuild” sehen. Diese Waffe kehrt beim Werfen in eure Hand zurück. Wenn ihr den Dreizack werft, löst ihr eine Donner-Explosion aus.

Nyrulna Stats und Fähigkeiten im Überblick:

+3 Waffenverzauberung

Qualität: Legendär

Dreizack

1d8 Stichschaden als Zweihänder

1d6 Stichschaden als Einhänder

Kann geworfen werden

Zephyr-Verbindung: Die Waffe kehrt beim Werfen zurück. Ihr könnt nicht gezwungen werden, den Dreizack fallen zu lassen. Wenn ihr die Waffe werft, erzeugt ihr eine Explosion, die in einer auf das Ziel zentrierten Explosion von 6 Metern 3-12 Donnerschaden verursacht.

Schleier des Windes: Bonus von +3 m auf Bewegungsgeschwindigkeit und Sprungweite. Immunität gegen Fallschaden.

Nyrulna Leuchten: Die Waffe erstrahlt in einem Radius von 6 Metern. Besonderheiten, wenn ihr mit dieser Waffenart geübt seid: Ihr erhaltet „Durchdringender Schlag” und „Verkrüppelnder Schlag” Waffenaktion Zephyr-Blitz: Ihr stürmt nach vorne, wodurch ein Luftwirbel entsteht, der Gegner in die Luft schleudert und Blutungen verursachen kann. 6d8 Donnerschaden. Provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Waffenaktion Zephyr-Bruch: Ihr erzeugt einen starken Windstoß, der alle Wolken vertreibt und Kreaturen 5m weit wegwirft. Dadurch können sie möglichweise das Gleichgewicht verlieren. 6d6 Donnerschaden.



Spoiler: Wo finde ich Nyrulnas Dreizack?

In Akt 3 werdet ihr auf einen Zirkus treffen. Dort geht ihr zum Dschinni, dann dreht ihr an seinem Glücksrad. Er sabotiert das Drehrad durch einen magischen Ring. Wenn ihr diesen Ring klaut, dann beschuldigt er euch des Betruges. Daraufhin teleportiert er euch in einen Dschungel, dort liegt eine Truhe mit dem legendären Nyrulna-Dreizack.

Das waren meine Empfehlungen zu den vier besten Fernkampfwaffen in Baldur’s Gate 3. Mit Sicherheit gibt es noch andere sehr gute Waffen, dies ist nur eine subjektive Meinung. Bedenkt, dass die Wahl einer Waffe stet von individuellen Vorlieben geprägt ist und diese sich durchaus unterscheiden können. Macht euch bereit für euer Abenteuer, findet diese beeindruckenden Waffen und entscheidet, welche zu eurem Spielstil passen.

Welche Fernkampfwaffe ist euer Favorit? Oder habt ihr andere Favoriten, die hier fehlen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren.

