Twitch: Böhmermann nutzt MontanaBlack als Aushängeschild für gesellschaftliches Problem

Der Satiriker Jan Böhmermann (ZDF Magazin Royal) hat sich erneut mit dem deutschen Twitch-Streamer MontanaBlack beschäftigt. In seiner Sendung vom Freitag, dem 17. Mai, behandelte Böhmermann das Thema Einweg-Vapes und nutzte MontanaBlack als Beispiel für jemanden, der sagt: „Ich rauche Vapes, ich lasse mir gar nichts sagen.“

Wie nutzt Böhmermann den Streamer diesmal? Bei der Einleitung zum Thema „Rauchen für die Tonne. Einweg-Vapes“ (via youtube) blendet Böhmermann einen TikTok-Clip von MontanaBlack ein. Der Twitch-Streamer sagte:

„Selbstverständlich vape ich in der Bahn, Digga. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ich mir verbieten lasse, da nicht zu vapen Digga. Und ich saß da alleine und natürlich vape ich da nicht und puste da alles voll, aber ich zieh da schon mal an meiner Vape, Digga, und puste dann so ein bisschen auf den Boden.“

Böhmermann imitierte das „vapen nach unten“ und sagte: „Ja, ganz normal, Digga. Einmal-Vapes schmecken einfach gut, Digga. Monte findet die gut. Hafti findet die gut.“

Mit der Deutschen Bahn hat MontanaBlack ohnehin so seine Schwierigkeiten, was Vorschriften betrifft.

Böhmermann thematisiert Einweg-Vapes und ihre Problem

Um was ging es bei dem Beitrag? Im Beitrag wurden Einweg-Vapes besprochen. Dabei kritisierte das ZDF Magazin Royale vor allem Umwelt-Probleme des Wegwerfprodukts:

So sind in den Vapes Lithium-Akkus, die eigentlich neu aufgeladen werden könnten, die aber in den Abfall wandern

Lithium sei ein für die Zukunft wichtiges Material, gerade für E-Autos, und werde hier verschwendet

Zudem wurde kritisiert, dass mit den Vapes eine Menge Elektro-Schrott entsteht

Vapes wurden als Lifestyle-Produkt dargestellt, das von der deutschen Rapkultur beworben wird, wobei mit dem Produkt extrem viel Geld verdient wird, während die Nachteile verschwiegen werden.

Unter anderem wurde kritisiert, dass die Vapes als “Zuckerwatte-Nikotin” attraktiver für Jugendliche sind als Zigaretten, die mit Warnhinweisen markiert sind.

MontanaBlack als Beispiel für verantwortungsloses Handeln

Was hat Böhmermann denn mit MontanaBlack? Der Satiriker Böhmermann hatte 2020 MontanaBlack während eines Podcasts in die rechte Ecke geschoben, wofür er heftig kritisiert wurde. MontanaBlack wehrte sich gegen diesen Vorwurf und kritisierte vor allem, dass seine gesamte Community pauschal verurteilt werde.

2022 beschäftigte sich Böhmermann in Zusammenhang mit einer Kritik an Lootboxen vor allem in der FIFA-Serie mit Aussagen des Streamers.

Für ein Satire-Format schlüpft Böhmermann zudem immer wieder in die Rolle von MontanaBlack und reagiert in seiner Version eines Reaction-Streamers auf ZDF-Formate wie Bares für Rares.

Auffällig ist es, dass Böhmermann den Twitch-Streamer MontanaBlack immer wieder als Beispiel für Personen nutzt, die keine Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Gerade sein Einfluss auf die Jugend wird dabei immer wieder thematisiert.

MontanaBlack hat sich 2022 zur Kritik von Böhmermann an Twitch-Streamern im Bereich “Lootboxen” geäußert. Er lehnte es damals ab, die Verantwortung dafür zu übernehmen, was seine Fans machen und was nicht: MontanaBlack zur Kritik an Twitch-Streamern durch ZDF Magazin Royale: „Jeder ist selbst für sich verantwortlich“