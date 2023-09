Streamer wird in einem YouTube-Video der Spiegel vorgehalten und er gibt zu: „Ziemlich akkurat”

Am Ende seiner Reaction fordert er seine Zuschauer dazu auf, ein Like dazulassen, die Benachrichtigungen zu aktivieren und das “andere Ding” zu machen, was auch immer das sein mag. Möglicherweise möchte er so den Schöpfern der Inhalte, auf die er reagiert, Anerkennung zollen.

Zudem scheint xQc durchaus bemüht zu sein, sich die Kritik an seinen Reactions zu Herzen zu nehmen. Kritiker hatten dem Streamer vorgeworfen, sich an den Inhalten anderer zu bereichern und selbst nur wenig dazu beizutragen.

Was sagte xQc zu seinem animierten Ebenbild? Der Streamer nahm die Sache mit Humor. Gleich zu Beginn musste er zugeben: Das sei ziemlich akkurat. Darüber hinaus lachte der Streamer an den angemessenen Stellen und trug ein paar passende Kommentare wie “Was?” und “Jesus” bei.

Der ehemalige Overwatch-Profi Félix „xQc“ Lengyel war lange an der Spitze von Twitch und gilt als einer der größten Streamer weltweit. In einem YouTube-Video wird er als gruselige Kreatur dargestellt, die besessen von Reichtum und Reichweite ist.

