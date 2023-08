Papaplatte ist in einem Schachturnier gegen xQc angetreten und musste dabei einige Herausforderungen bestehen. Was dahinter steckt und warum dieser mit offener Hose weiter streamen musste, erzählt euch MeinMMO.

Wer ist das? Papaplatte und xQc sind zwei bekannte Twitch-Streamer, die beide für ihre unterhaltsamen Inhalte und ihre großen Communitys bekannt sind.

Kevin „Papaplatte“ Teller (27) ist ein deutscher Streamer, der sich durch seinen humorvollen und charmanten Content in den Bereichen Gaming und „Just Chatting“ einen Namen gemacht hat.

Auf der anderen Seite steht xQc, der mit bürgerlichem Namen Félix Lengyel (27) heißt und ein kanadischer Streamer ist. Bekannt für seine lebhafte Persönlichkeit und seine Erfolge als professioneller Esportler, ist xQc ebenfalls ein Publikumsliebling auf Twitch.

Erst vor kurzem trafen Papaplatte und xQc bei dem bekannten Event “r/Place” aufeinander, als sie sich in einem “Pixelkrieg” gegenüberstanden. Doch nach einem epischen Kampf auf dem virtuellen Schlachtfeld beschlossen sie, ihre Communitys zu vereinen und gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben.

Wie hat Papaplatte sich auf das Turnier vorbereitet? Am 07. August 2023 kam es erneut zu einem spektakulären Aufeinandertreffen zwischen den beiden Streamer – dieses Mal auf dem Schachbrett. Vor dem Turnier bereitete sich Papaplatte akribisch vor, indem er auf chess.com gegen einen „xQc-Bot“ spielte und sich zusätzlich durch Tutorials und Tipps aus dem Chat optimal vorbereitete.

Die Community unterstützte ihn mit motivierenden Worten und dem Wunsch, den epischen Kampf erneut für sich zu entscheiden. So schrieb ein Nutzer: „Wir haben für dich den Pixelkrieg gegen xQc gewonnen – jetzt gewinnst du für uns das Schachmatch“.

„Ich habe mir hundertprozentig in meine Hose gepisst gerade“

Wie verlief das Turnier? Das Turnier verlief äußerst spannend. Papaplatte verlor zwar das erste Match, blieb aber weiterhin motiviert den Sieg zu holen.

Im zweiten Match kam es zu einer kurzen Verwirrung, als das Internet von xQc kurzzeitig ausfiel. Papaplatte nutzte die Gelegenheit und holte auf, um den Sieg für sich zu gewinnen. In einer mitreißenden Rede an seinen Chat feierte er den Glauben an den Erfolg, trotz der Herausforderungen auf dem Weg.

Mit epischer Sounduntermalung sagte er zu seinen Zuschauern: „Wir haben vielleicht nicht gut gespielt, Chat. Aber wir haben bis zum Ende dran geglaubt! Und am Ende fragt keiner, ob auf dem Weg Fehler passiert sind. Am Ende wird gefragt, ob man gewonnen hat oder nicht, Chat. Und wir haben gewonnen – Boom“.

In der dritten Runde lieferten sich die beiden Streamer ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das in einem unentschiedenen Ergebnis endete.

Nach der Runde wollte Papaplatte kurz auf Toilette gehen, bekam dabei aber nicht mit, dass das nächste Match schon gestartet worden ist. Er kam schnell wieder in sein Streaming-Zimmer gerannt und meinte: „Holy Shit! Ich musste den Pisser abbrechen! Diggah, ich habe meinen Hosenstall jetzt offen. Ich habe mir hundertprozentig in meine Hose gepisst gerade. Diggah ich habe Pisse in meiner Boxershorts gerade.“

Im vierten Match setzte sich xQc durch, sodass Papaplatte in diesem Turnier als Verlierer hervorging. Doch trotz des Wettbewerbs und des ehrgeizigen Wettkampfes zeigten beide Streamer am Ende des Streams gegenseitigen Respekt mit einem digitalen Händedruck und gratulierten sich gegenseitig.

Das Schachturnier zwischen Papaplatte und xQc mag für manche vielleicht nur ein unterhaltsames Streaming-Event sein, doch es demonstrierte auch die Kraft der Zusammenarbeit und den Respekt zwischen den beiden Streamern und ihren Communitys.

