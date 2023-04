Schach: Genie rutscht doof mit der Maus aus, verliert gegen Twitch-Streamer und das in seinem letzten Match als Weltmeister

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Was machte das Match so besonders? Carlsen und Nakamura gelten als die besten Online-Schachspieler der Welt.

Aber Nakamura glaubt, auch ohne den Fehler wäre das Spiel in der Situation auf ein Unentschieden hinausgelaufen und er wäre so ohnehin ins Finale eingezogen.

So lief das Match dann: Die Uhr tickte runter, der Druck auf beide stieg an. Man war im Endspiel angelangt, jeder hatte noch 3 Bauern, seinen König und die Dame.

Die beiden spielten die ersten Partien unentschieden gegeneinander, was zu einer „Armageddon“-Partie führte: Nakamura konnte die schwarzen Steine ergattern. Ihm reichte also ein Remis, um weiterzukommen. Carlsen musste gewinnen.

Am 6. April ist dem fünffachen Schach-Weltmeister Magnus Carlsen, der allgemein als Genie im Schach gilt, etwas ganz Doofes passiert. Er war in ein Schach-Match mit Twitch-Streamer Hikaru Nakamura verwickelt, als ihm die Maus ausrutschte.

