Schach erlebt größten Boom seit 31 Jahren – Kids spielen es in der Schule und ein 27-Jähriger auf TikTok ist ihr Star

Ich hab Jubel in einem der Gänge gehört und hab mich gefragt, was da für üble Sachen abgehen. Ich war überrascht, dass ich eine Gruppe von Freshmen sah, die an ihren Laptops und Phones saßen und mitten in einigen sehr hitzigen Schachpartien verstrickt waren.

Wie wird das in den USA gesehen? Die meisten Lehrer scheinen sich generell darüber zu freuen, dass sich die Jugendlichen Schach zuwenden. Aber es artet schon manchmal aus und stört den Unterricht. So sollen einige Schulen bereits ein Schach-Verbot ausgesprochen haben.

Wie die US-Seite Polygon schreibt, ist in den Schulen und Universitäten der USA die Schach-Manie ausgebrochen, viele Studienanfänger spielen in jeder freien Minute und überall auf dem Campus Schach und haben mittlerweile offenbar die ganze Generation angesteckt.

In den Schulen und Universitäten der USA ist 2023 das Schach-Fieber ausgebrochen. Millionen von Kids und Jugendlichen haben das Spiel der Könige für sich entdeckt. Die wichtigste Schach-Webseite der Welt ist 6-mal so groß wie vor der Pandemie. Und ein 27-jähriger Schach-Nerd wird zum Star auf TikTok.

