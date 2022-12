YouTuber mixt Super Smash Bros. mit echtem Boxen, hat 270.000 Zuschauer, knackt eigenen Zuschauer-Rekord auf Twitch

Der Winter hält in Dead by Daylight Einzug und bringt interessante Schneemänner mit. Dieses Jahr verstecken sich auch die Killer darin – und bekommen einen fiesen Bonus.

In den Vorkämpfen des Chessboxings traten die Kontrahenten zwischen den Boxkämpfen nicht zum Schach, sondern zu Nintendos Fighting-Game Super Smash Bros. an.

Verloren hat derjenige, der entweder Schachmatt gesetzt wird oder im Boxen einen Knockout erleidet. Außerdem führt ein technischer Knockout zur Niederlage, der erreicht wird, wenn einer der Kontrahenten 3x in einer Runde oder 4x in einem Match zu Boden geht. Gleiches gilt für das Ablaufen der Zeit beim Schach.

Was ist Chessboxing? Die Kontrahenten treten in 7 Runden abwechselnd im Blitzschach und Boxen gegeneinander an. Zuerst spielen sie 2:00 Minuten Schach, dann steigen sie für 1:30 Minute in den Ring. Die finale Runde ist Schach und geht 04:00 Minuten.

Der YouTube -Streamer Ludwig kombinierte in einem Live-Event Boxen und das Spiel „Super Smash Bros.“ und hat dabei 270.000 Zuschauer erreicht. Was das für ein Event war und welchen Rekord er gebrochen hat, erfahrt ihr auf MeinMMO.

