Was wurde eigentlich aus Sarazar? Das macht der ehemalige Kumpel von Gronkh heute

Habt ihr noch nostalgische Erinnerungen an die Let’s Plays von Gronkh und Sarazar? Würdet ihr gerne noch einmal gemeinsame Inhalte der beiden sehen? Und verfolgt ihr Sarazar immer noch? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Er erklärt auch, dass er die Reise-Dokumentationen selbst schneidet, was viel Zeit in Anspruch nehme. Fürs Gaming bleibt bei alledem nicht mehr viel Zeit. Dennoch gab es in den letzten Monaten mal wieder zwei Let’s Plays auf dem Kanal von Sarazar: zu den Survival-Spielen Rust und DayZ.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und heute so? Heute ist Sarazar Geschäftsführer der White Mandala GmbH, die aus der PlayMassive entstand. Das Unternehmen ist auf Videoproduktion und Marketing spezialisiert. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dreht er nach wie vor Reise-Dokumentationen: Die Reihe „Roadtrip mit Sarazar“ ist auf YouTube oder in der ARD Mediathek zu finden.

So lief es für Sarazar ohne Gronkh: Sarazar hatte sich schon in den vorangegangenen Jahren zunehmend breiter aufgestellt. Seine Gaming-Inhalte lagerte er auf Twitch aus. Auf YouTube wurden zwar noch Let’s Plays veröffentlicht, diese bestanden dann jedoch aus Zusammenschnitten der Streams.

Zwischen 2017 und 2018 kam es offenbar zum Bruch zwischen den beiden. Gronkh verließ die PlayMassive GmbH. In einem Post aus dem März 2023 betonte Sarazar jedoch, dass es keinen Streit gebe und man einander auch nichts Schlechtes wünsche. Jeder führe sein eigenes Leben, erklärte Sarazar (via X ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to