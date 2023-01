Erik Range wurde 1977 in Braunschweig geboren und ist als Gronkh zu einem der größten deutschen YouTuber und Twitch-Streamer geworden. Wir geben euch eine Übersicht über die Karriere des wohl ersten deutschen Let’s Players und zeigen euch, wo er 2023 steht.

Heute ist Gronkh aus der deutschen Content-Creator-Szene kaum noch wegzudenken. Doch der Weg dorthin war nicht immer leicht: vor seiner Online-Karriere war Gronkh als Unternehmer, als Webdesigner, Programmierer und Spieleentwickler tätig.

2007 gründete Gronkh gemeinsam mit seinem guten Freund Valentin “Sarazar” Rahmel die PlayMassive GmbH, die bis heute mehrere Websites betreibt. Dort gab es Nachrichten und Reviews zu verschiedenen Spielen, insbesondere im MMORPG-Bereich.

Doch es gab ein Problem: immer weniger Leute wollten lange Spielrezensionen lesen, ein neues Medium musste her.

Der große Bruder des Internets

2010 begann Gronkh gemeinsam mit seinem Kumpel Sarazar, Videos für YouTube zu produzieren. Damit folgten sie einem aufkommenden Trend aus den USA: Let’s Plays. Im Gegensatz zu strukturierten Spiele-Reviews folgten die Videos keinem Skript, es wurde einfach drauflos geredet.

Der Erfolg überraschte sogar Sarazar und Gronkh selbst. Denn anfangs waren sie eher skeptisch: Wer schaut denn lieber so ein Video, als selbst zu zocken? Dem Spiegel sagte Gronkh 2012, das sei ein bisschen wie früher, als man dem großen Bruder beim Spielen zugeschaut habe (via spiegel.de).

Den Zuschauern ging es weniger darum, großartiges Gameplay zu sehen, vielmehr wollten sie die Spiele gemeinsam mit Gronkh erleben und hören, was er so zu sagen hatte. Wenn dabei nicht alles perfekt lief, war der Spaß umso größer.

Gronkh war fleißig und produzierte massig Content: Pro Tag veröffentlichte er in der Regel gleich 2 Folgen Let’s Plays zu Spielen wie Dragon Age: Origins, Monkey Island oder F.E.A.R.

Der große Erfolg kam mit dem Blöckchen-Spiel Minecraft. Über mehr als 3 Jahre erschienen 1.278 Folgen Let’s Play mit einer Gesamtlänge von über 21.000 Spielminuten. Die Zuschauer liebten die lustigen Sprüche und die teils etwas verpeilte Art des YouTubers.

Schnell erreichten die Videos tausende und schließlich hundertausende Aufrufe. Folge 001 von Let’s Play Minecraft steht mittlerweile bei über 17 Millionen Views (Stand: 27.01.2023).

Die richtige Mischung aus Spannung und Humor prägten damals wie heute die Let’s Plays von Gronkh. Er ist nie um einen flotten Spruch verlegen – wie etwa den Kalauer, den wir euch hier eingebunden haben:

Video-Spiele, Reisen und eine Prise Gesellschaftskritik

Wie entwickelte sich sein Content? Gronkh beließ es nicht dabei, einfach nur kommentierte Gameplay-Videos auf YouTube hochzuladen, auch wenn das bis heute ein essenzieller Bestandteil seines Online-Auftritts ist. Gemeinsam mit Sarazar betrieb er auch den Kanal Superhomies.

Dort dokumentierten die beiden ihre privaten und beruflichen Reisen oder zeigten sich dabei, wie sie landestypische Gerichte und Snacks probierten.

Darüber hinaus moderierten die beiden auf dem ehemaligen deutschen YouTube-Konkurrenten MyVideo eine Webshow namens Let’s Play Together. 2014 stiegen sie aus der Show aus, doch Gronkh hatte Geschmack am Live-Streaming gefunden.

Seit 2014 ist Gronkh daher regelmäßig auf Twitch zu bewundern. Dort machte er mit seinen “Live Let’s Plays” im Prinzip das Gleiche wie auf YouTube, aber eben live und mit direkter Interaktion mit den Zuschauern.

Neben dem Dauerbrenner Minecraft zeigt Gronkh auf Twitch verschiedene aktuelle Spiele, von Horror über Point’n’Click bis hin zu den Sims ist alles dabei. Außerdem quatscht er in Just Chatting mit seinen Zuschauern und macht Reactions.

Ein besonderes Highlight ist die jährlich stattfindende Charity-Show Friendly Fire, die er gemeinsam mit der Gaming-Gruppe PietSmiet organisiert. Sie findet abwechselnd auf den Kanälen von Gronkh und PietSmiet statt.

Diese sozialen Aspekte sind Gronkh sehr wichtig: In einem Interview mit dem Spiegel erklärte er 2016, dass sein Content zwar der Unterhaltung diene, er aber dennoch auch wichtige Themen und positive Werte mit einfließen lasse.

Ich spiele Spiele und rede dazu. Dafür gewinnt man keinen Oscar und man besetzt da eher ein Nischenprogramm. Mir ist klar, dass die “Let’s Play”-Schiene nicht den höchsten intellektuellen Anspruch hat. Aber ich will die Leute gut unterhalten und emotional mitnehmen beim Spielen. Und ich flechte auch immer mal wieder Gesellschaftskritik in mein Programm ein, poche aufs Miteinander. Das geht nur oberflächlich, aber ich möchte das Thema wenigstens anschneiden. Gronkh via Spiegel

Ganz nebenbei ist Gronkh auch als Synchronsprecher aktiv: so hörte man den YouTuber beispielsweise in Just Cause 3, The LEGO Batman Movie, Spider-Man: A New Universe und Life is Strange: True Colors.

Die größten Erfolge

So erfolgreich wurde Gronkh: Vom ersten deutschen Let’s Player entwickelte sich Gronkh zum größten YouTuber Deutschlands. Zwischen 2014 und 2016 hatte Gronkh den meistabonnierten YouTube-Kanal Deutschlands.

Für seine Arbeit erhielt Gronkh bereits mehrere Auszeichnungen. So räumte er 2012 beim Deutschen Webvideopreis gleich dreimal ab, erhielt 2013 den Goldenen Play-Button für mehr als eine Million Abonnenten auf YouTube und schaffte es 2014 in die Hall of Fame des Computerspielmuseums Berlin.

2014 und 2015 gab es erneute Auszeichnungen beim Deutschen Webvideopreis und 2020 wurde Gronkh bei den Gamescom Awards zum “Best Streamer” gekürt.

Dazu kamen Fernseh-Auftritte, wie etwa bei Stefan Raab und Jan Böhmermann.

Einen eher unangenehmen Meilenstein erreichte Gronkh 2018: Nachdem mehrere große Streamer ins Visier der Landesmedienanstalten geraten waren, wurde er der erste deutsche Content Creator, der – wenn auch unter Protest – eine Rundfunklizenz beantragte und erhielt.

Wo steht Gronkh heute?

Im Gegensatz zu anderen frühen Stars der deutschen YouTube-Szene ist Gronkh bis heute aktiv und sich treu geblieben. So gibt es nach wie vor mit ziemlicher Regelmäßigkeit 1-2 Let’s Plays pro Tag auf YouTube sowie die Streams auf Twitch.

Das Konzept kommt immer noch an: Sein Hauptkanal ist mit 4,9 Millionen Subscribern nach wie vor einer der meistabonnierten deutschen YouTube-Kanäle.

Im Dezember 2022 landete er auf Platz 6 unter den deutschsprachigen Kanälen, muss sich mittlerweile jedoch beispielsweise Julien Bam und BibisBeautyPalace geschlagen geben.

Diese Arten des Erfolgs waren dem Content Creator allerdings nie besonders wichtig: Er wollte nicht im Rampenlicht stehen, sah sich lieber auf Augenhöhe mit seinen Zuschauern. Heute scheint er sich vor allem auf das zu konzentrieren, was ihm Freude macht: Let’s Plays zu machen und eine gute Zeit mit seinen Zuschauern zu haben.

Auf Twitch schafft Gronkh es dennoch regelmäßig in die Top 5 der größten deutschen Streamer. Im Schnitt sehen ihm zwischen 15.000 und 20.000 Menschen gleichzeitig zu, während er auf Sendung ist.

Gronkh hat es also geschafft, nicht bloß einen vorübergehenden Minecraft-Hype auszunutzen, sondern über Jahre relevant zu bleiben. Er ist zwar nicht mehr die unangefochtene Nummer 1, aber er hat etwas Bleibendes aufgebaut.

Viele Gamer in Deutschland sind mit seinen Let’s Plays aufgewachsen, haben durch ihn vielleicht sogar die Liebe zum Gaming entdeckt und erinnern sich gerne an die Zeit, die sie ihrem “großen Bruder” beim Zocken zugesehen haben. Andere Zuschauer sind mit Gronkh erwachsen geworden, hören ihn noch heute, oder haben ihn im Laufe der Jahre neu für sich entdeckt.

Als bei der aktuellen Debatte um Lootbox-Wahnsinn und prollige Twitch-Streamer im “ZDF Magazin Royale” von Jan Böhmermann eine Stimme der Vernunft gefragt war, fiel die Wahl – natürlich – auf Gronkh. Das scheint so die Rolle zu sein, die Gronkh heute in der Community inne hat: die des vernüftigen, großen Bruders.