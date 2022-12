Friendly Fire 8: 86.000 Leute schauen zu, sammeln über 1 Million Euro für einen guten Zweck – So lief das Event

Friendly Fire 8 ist vorbei und sammelte mehr als 1 Mio. Euro. Die Twitch-Streamer Gronkh, PietSmiet und 9 weitere konnten aber nicht ganz den Rekord von Friendly Fire 7 knacken. MeinMMO erklärt euch, wie viel gesammelt wurde und an wen die Gelder gehen werden.

Was war Friendly Fire 8? Friendly Fire findet einmal im Jahr statt und ist ein Charity-Stream. Hier sammeln bekannte deutsche Streamer und YouTuber Geld für einen guten Zweck. Der Stream lief am 3. Dezember 2022 etwa 12 Stunden lang und konnte in seiner Spitzenzeit mehr als 86.000 Zuschauer vor den Bildschirm fesseln.

Hauptsponsor war dieses Jahr übrigens Bethesda mit seinem Spiel Starfield. MeinMMO erklärt euch, wie viel Geld Friendly Fire 8 dieses Mal sammeln konnte.

PietSmiet feiert größten Erfolg seit Februar auf Twitch – Mit abgedrehtem Kart-Turnier

Stream sammelt mehr als 1 Mio Euro, verpasst aber Rekord von 2021

Wie viel Geld wurde gesammelt? Friendly Fire 8 sammelte am 3. Dezember 2022 genau 1.087.542 Euro. Damit kann man aber nicht den Rekord vom Vorjahr knacken. Dort nahm der Stream alleine bereits nur über Spenden 1.283.704 Euro für verschiedene Organisationen ein.

Dazu kamen noch weitere 600.000 Euro durch Merchandise wie T-Shirts. Wie viel Merch jetzt 2022 verkauft wurde, ist noch nicht bekannt. Der Verkauf läuft noch.

Welche Einrichtungen erhalten die Spenden? Die gespendete Summe geht 2022 an verschiedene Einrichtungen, denen das Geld zugutekommt. Wir listen euch alle auf:

Wie viel Leute schauten dabei zu? In Spitzenzeiten schauten sich mehr als 86.000 Personen gleichzeitig den Stream auf dem Hauptkanal von PietSmiet an (via sullygnome.com). Die meiste Zeit der Veranstaltung schauten konstant rund 80.000 Personen zu. Erst nach Mitternacht sanken die Zuschauerzahlen dann kontinuierlich.

Bereits im letzten Jahr war das Charity-Event sehr erfolgreich. Wie gut Friendly Fire 7 war und warum solche Events wichtig sind, könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen:

Friendly Fire 7 war so überwältigend wie noch nie – Sammelt fast 2 Mio Euro Spenden über Twitch