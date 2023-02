45-Jähriger ist grade der größte Streamer Deutschlands – 20 Jahre älter als die Nummer 2, doppelt so erfolgreich

Erik „Gronkh“ Range (45) ist in den letzten 14 Tagen der mit Abstand erfolgreichste Streamer Deutschlands. Betrachtet man nur die letzten 3 Tage ist er sogar doppelt so groß wie der zweitplatzierte Eliasn97 (25). Grund für den Erfolg ist das neue Steam-Spiel „Sons of the Forest“. Gronkh hat im Wald Heimspiel und ist weltweit die Nummer 1 beim Survival-Spiel: Er war schon 2018 bei „The Forest“ enorm erfolgreich. Sein Konkurrent streamte da noch gar nicht auf Twitch.

Wie erfolgreich ist Gronkh grade? Der 45-jährige Gronkh ist in letzter Zeit erfolgreicher und relevanter auf Twitch denn je:

In den letzten 14 Tagen war er 94 Stunden auf Sendung

Ihm sahen im Schnitt 25.595 Zuschauer zu

Er kam auf beeindruckende 2.5 Millionen Stunden. Kein deutscher Twitch-Streamer wurde in den letzten 14 Tagen mehr gesehen

Damit liegt er vor EliasN97 und dem LoL-Streamer NoWay4U auf Platz 1 in Deutschland.

Betrachtet man nur die letzten 3 Tage hat Gronkh mit 1,09 Millionen Stunden doppelt so viele Zuschauer erreicht wie der Zweitplatzierte EliasN97 (25), der seit Mitte 2022 insgesamt der erfolgreichste deutsche Twitch-Streamer. Damals überholt er endgültig MontanaBlack, der über Jahre das deutsche Twitch anfürhte.

Wie sieht’s bei den Abos aus? Bei den Abos liegt Gronkh, laut Twitch Tracker, nur knapp hinter EliasN97 auf Platz 2.

Grund für den Boom bei Gronkh ist offenbar die Kontroverse um Hogwarts Legacy, aus der er als strahlender Sieger hervorging. Der vermeintliche Shitstorm brachte ihm an dem Abend, als er dazu Stellung bezog, eine Menge Abos und damit Geld ein.

Die Fans wollten ihm offenbar ihre Unterstützung signalisieren.

Letztlich spielte Gronkh dann „Hogwarts Legacy“ gar nicht.

Twitch: Fans unterstützen Gronkh mit 37.000 € nach Trubel um Hogwarts Legacy – „Sollte öfter Shitstorms haben“

5 Jahre nach „The Forest“ auf YouTube, dominiert Gronkh nun Twitch

Womit ist Gronkh jetzt so erfolgreich? Mit „Sons of the Forest.”

Gronkh ist in den letzten 7 Tagen weltweit der erfolgreichste Twitch-Streamer zu Sons of the Forest, liegt noch vor Trymacs, dem Spanier Rubius und xQc

Er zockt das Spiel auch am meisten. Während xQc nur 7 Stunden reinschaute, hat Gronkh in der letzten Woche schon 30 Stunden abgerissen.

Für Eliasn97 ist Sons of the Forest hingegen nichts.

2 deutsche Streamer führend bei Sons of the Forest auf Twitch

Welchen Vorteil hat Gronkh bei „The Forest“? Gronkh wird in Deutschland eng mit „The Forest“ verbunden, weil er schon das Vorgänger-Spiel intensiv gespielt hat, damals aber klassisch als Let’s Play auf YouTube.

Auf Twitch war Gronkh 2018 nur sporadisch in „The Forest“ unterwegs, für 37 Stunden.

Eliasn97 ist erst seit 2021 regelmäßig auf Steam, 2018 war der auf Twitch nicht auf Sendung.

Gronkh und Trymacs stecken die internationale Konkurrenz in die Tasche.

Nur wenige der erfolgreichsten Streamer auf Twitch sind älter als 35

Was ist so besonders? Mit 45 Jahren ist Gronkh eine Ausnahme-Erscheinung auf Twitch. Es gibt kaum erfolgreiche Content-Creator, die älter als 35 sind. Mit DrDisrespect (40) ist einer der wenigen „Ü40“-Stars vor Jahren von Twitch verschwunden.

Streamer wie Ninja (31) haben Schwierigkeiten, nach einem anfänglichen Hype überhaupt noch in ihren 30ern relevant zu sein.

Gronkh hat wertvolle Tipps, wie man seine “Survival-Instinkte” aktiviert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Die meisten erfolgreichen Content-Creator, ob in Deutschland, den USA oder im spanischsprachigen Raum sind in ihren späten 20ern oder frühen 30ern:

Der Shooting-Star auf Twitch 2023, Kai Cenat, ist erst 21 Jahre alt.

xQc ist 27.

Der Spanier Ibai und der Valorant-Crack Tarik sind beide ebenfalls erst 27 Jahre.

auronplay (34), HasanAbi (31) und Gaules (39) gehören zu den wenigen Top-Twitch-Streamern weltweit, die über 30 sind.

Sogar Twitch-Urgestein Summit1g ist mit 35 Jahren deutlich jünger als der deutsche Top-Streamer Gronkh.

Gronkh ist ein Beispiel für einen Streamer, der kein Hype-Spiel braucht, um relevant zu sein, sondern der wegen seiner Persönlichkeit geschaut wird und weil Fans so viel mit ihm verbinden. Wenn dann aber mal ein Spiel kommt, das perfekt zu Gronkh passt, kann er an die Spitze der Charts stürmen.

Mehr zu Gronkh:

Von Let’s Plays in Minecraft zu einem der größten deutschen Twitch-Streamer – Die Karriere von Gronkh