Twitch: Fans unterstützen Gronkh mit 37.000 € nach Trubel um Hogwarts Legacy – „Sollte öfter Shitstorms haben“

Der deutsche Twitch-Streamer Erik “Gronkh” Range hat in seinem 1. Livestream nach dem „Shitstorm“ um Hogwarts Legacy viel Unterstützung aus der Community erhalten. In einem Stream am Freitag, dem 3. Februar, trudelten über 9.000 Abos bei ihm ein.

Warum war der Stream besonders?

In der letzten Woche ging ein Twitch-Clip von Gronkh auf Twitter viral, in dem er sagte: J.K. Rowling sei ihm egal. Er fragte: Bin ich ein schlechter Mensch, wenn mir J.K. Rowling egal ist?

Für die Aussage wurde er von einigen Personen auf Twitter als „transfeindlich“ bezeichnet, die weitaus meisten nahmen ihn auf Twitter aber in Schutz und sagten, er sei weltoffen, setzte sich mit Friendly Fire auch für Transmenschen ein und sei insgesamt ein guter Mensch.

In dem Stream äußerte sich Gronkh das erste Mal zum Shitstorm und sagte: Seine Aussage wurde aus dem Zusammenhang gerissen und er habe sich missverständlich ausgedrückt. Transmenschen seien ihm keinesfalls egal. Er hätte besser sagen sollen, er fände J.K. Rowling „Scheiße.“

Community überschüttet Gronkh auf Twitch mit Liebe und Abos

Wie reagierte die Community? Gronkh zeigte sich gerade zu Beginn des Streams etwas angeschlagen und erklärte, er habe die Nächte kaum geschlafen. An einer Stelle im Stream, als er einen Tab öffnen wollte, gestand der Streamer, seine Hände zitterten.

Die Community überschüttete den Streamer mit Herz-Emotes und Zustimmung, aber auch mit Spenden.

Wie viel Geld bekam Gronkh über Twitch-Subs? Laut den Statistiken der Seite Twitch-Tracker, erhielt Gronkh alleine in diesem Stream 9.304 Abonnements, davon waren 6.641 gespendete Subs.

Wenn der Einfachheit halber annimmt, dass all diese Subs Tier-1-Subs waren, haben Leute 31.122,96 € gespendet. Je nach Vertrag mit Twitch erhält Gronkh 50-70 % der Einnahmen, der Rest geht an Twitch.

Da Gronkh schon im Januar mit 18.347 aktiven Subs auf einem Höchst-Stand der letzten 5 Jahre war (länger zählt Twitch-Tracker nicht); hat er jetzt mit 27.637 aktiven Abos einen neuen Höchststand auf Twitch-Tracker erreicht. Damit ist er nach EliasN97 (38.000 Abos) der deutsche Twitch-Streamer mit den meisten aktiven Subs.

Twitch hatte die Abo-Preise in Deutschland 2021 von 5 € auf 4 € gesenkt, auch der Anteil, den Streamer maximal erhalten können, wird im Juni 2023 auf 50 % gedeckelt:

Twitch senkt Sub-Preise um 1 € – Gronkh rechnet vor, wie übel das für Streamer ist

“Ich wollte doch heute nicht so lange machen”

Wie reagierte Gronkh auf diese Abo-Flut? Er war sichtlich gerührt, die Abos brachten ihn aber auch aus dem Konzept. Einmal wurde Gronkh noch während seines Statements von einer ersten Abo-Flut unterbrochen.

Die meisten Abos trafen jedoch nach seinem Statement ein, als er eigentlich „Land of the Vikings” zeigen wollte“ – ein ruhiges Spiel, um nach all der Aufregung wieder runterzukommen.

Das Problem für Gronkh: Die vielen Abos unterbrachen immer wieder seinen Stream. Denn bei 50 und 100 gespendeten Abos rief OBS zwei unterschiedliche Effekte aus.

Gronkh saß also immer wieder stumm vor der Kamera, während die Effekte rein dudelten.

Vor allem der Twitch-Streamer Tanzverbot trug sich immer wieder mit hohen Spenden in die Liste der Top-Donators ein.

An einer Stelle sagte Gronkh: „Ich wollte doch heute nicht so lange machen“, an einer anderen „Ich sollte öfter Shitstorms haben.“

Mit 44.360 Zuschauern im Peak war es auch der meistgesehene Stream für Gronkh in 2 Jahren. Der Peak kam erst nach seinem Statement, während der Flut an gespendeten Abos.

Gronkh hat in dem Stream, der für ihn so schwierig schien, die Liebe seiner Community gespürt.

