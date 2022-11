Neues Wikinger-Spiel auf Steam verpasst jedem NPC eine eigene Persönlichkeit – Über 20 Merkmale machen einen Wikinger aus

Das Wikingerspiel „Land of the Vikings“ gibt es aktuell im Early Acess auf Steam. Der Spieler verwaltet ein Dorf, in dem jeder Bewohner über individuelle Stärken und Schwächen verfügt und daher auch nur für bestimmte Jobs geeignet ist.

Worum geht es in Land of the Vikings? Das Game ist ein Siedlungsbausimulator mit Elementen eines Strategie- und Survivalspiels.

Der Spieler übernimmt die Rolle des Anführers in einem Wikingerdorf, wird also ein sogennanter „Jarl“. Als solcher arbeitet man daran, seine Siedlung weiter auszubauen.

Hier seht ihr den Early-Access-Trailer zu Land of the Vikings:

Organisiert die Wikinger-Siedlung und kümmert euch um eine passende Jobvergabe

Wie sieht das Gameplay von Land of the Vikings aus? Im Spiel kümmert man sich um die Ressourcen des Dorfes, trotzt den Naturgewalten und wendet feindliche Angriffe ab.

Als Jarl muss der Spieler jeden einzelnen seiner Wikinger kennen, denn: Die NPCs verfügen jeweils über eine eigene Persönlichkeit. Insgesamt 20 Merkmale machen eine Person im Dorf aus.

Entsprechend solltet ihr die Fähigkeiten und das Können jedes Wikingers bei eurer Aufgabenverteilung beachten. Denn nicht jeder NPC ist für jeden Job gut geeignet. Zu beachten gibt es zum Beispiel die Werte:

Glück

Stärke

Geschwindigkeit

Intelligenz

Dazu kommen noch bestimmte Eigenschaften und Eigenheiten, welche die Fähigkeiten der Wikinger-NPCs beeinflussen, wie Charisma, Mut, Faulheit und Arglist.

Der Spieler ergattert Ressourcen, indem er Bäume fällen lässt, sich um den Anbau von Feldern kümmert und NPCs auf die Jagd schickt. Auch können Mineralien abgebaut und Fische geangelt werden.

Hier seht ihr einige Screenshots aus Land of the Vikings

Vor allem im Winter müssen genügend Ressourcen vorhanden sein, um die kalte Jahreszeit zu überstehen. Dazu kommen noch Naturgewalten wie Erdbeben oder Blitze, die Brände verursachen können.

Mit euren Wikinger-Nachbarn könnt ihr handeln und darüber hinaus eine Mannschaft per Schiff losschicken, um Dinge zu verkaufen. Es gibt auch die Option, Güter gewaltsam zu erbeuten, indem der Spieler Überfälle auf andere Dörfer in die Wege leitet.

Um das eigene Dorf zu vergrößern, baut man nach Belieben die Zivilisation weiter aus und versucht dabei eine große Zufriedenheit in der Bevölkerung zu erreichen. Fortschritte werden mit „Fame Points“ belohnt, mit denen wiederum am großen „Baum des Lebens“ neue Gebäudearten freigeschaltet werden können.

Wie bewerten Spieler Land of The Vikings? Die Bewertungen für das Game fallen sehr gut aus – es gibt jedoch insgesamt aktuell erst sehr wenige Reviews. Von den 50 Bewertungen sind 80 % positiv (Stand: 09. November 2022, via Steam)

Wie viel kostet Land of the Vikings aktuell? Auf Steam gibt es das Spiel momentan im Einführungsangebot. Bis zum 18. November 2022 ist Land of the Vikings 10 % reduziert und kostet statt 19,99 € gerade 17,99 € (Stand. 09. November 2022).

Ein wichtiger Hinweis: Land of the Vikings ist aktuell auf Steam nur auf Englisch verfügbar.

Hier findet ihr einen neuen Roguelite-Citybuilder auf Steam, in dem ihr Siedlungen gegen die Zeit baut – 96 % der Bewertungen sind positiv.