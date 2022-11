Sword Art Online bekommt ein neues RPG auf PS5, Xbox und Steam, wird vor allem Anime-Fans überraschen

Ein neues JRPG mit dem Titel „SWORD ART ONLINE Last Recollection“ erscheint 2023. Es stützt sich auf den bekannten Anime „Sword Art Online“ und kommt für verschiedene Plattformen, darunter PlayStation, Xbox und Steam. Das Spiel liefert eine alternative Storyline zur bisherigen Geschichte und könnte damit Überraschungen für die Fans des Animes bereithalten.

Auf welchen Anime stützt sich das Spiel? Bei dem Anime handelt es sich um „Sword Art Online“, einer japanischen Serie, die auf einer Light-Novel Reihe von Reki Kawahara basiert. Sie umfasst 4 Staffeln mit 97 Episoden.

Das Setting ist das Jahr 2022, was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Geschichte die nahe Zukunft darstellt. Spieler können mithilfe von Technologien vollkommen in virtuelle Realitäten eintauchen, wie in das Onlinespiel „Sword Art Online“.

Die Spieler können die virtuelle Fantasywelt plötzlich jedoch nicht mehr verlassen, es sei denn, sie besiegen alle großen Gegner. Der Haken dabei: Verlieren sie im Spiel, so sterben sie auch im echten Leben.

Worum geht es in SWORD ART ONLINE Last Recollection? Das Spiel behandelt eine alternative Storyline zum Anime „Sword Art Online“, inklusiver einer „unvorhersehbaren Wendung“, welche es im Anime und der Novel nicht gab (via en.bandainamcoent.eu).

Die Geschichte dreht sich um die Hauptfigur Kirito. Dieser wird mit einer gewaltigen Herausforderung konfrontiert, dem sogenannten „Underworld War“. Das Tor hin zum Gebiet „Dark Territory“ ist geöffnet und dunkle Mächte drohen in die Menschenwelt zu gelangen.

Der undurchschaubare Dark Knight mit dem Namen Dorothy hat eine Mission für Kirito und seine Begleiter: Sie müssen kämpfen, um ihre Welt zu retten.

Was wissen wir bisher über SWORD ART ONLINE Last Recollection? Das Spiel stammt von Bandai Namco Europe. Auf der offiziellen Webseite lassen sich erste Informationen zum Spiel finden.

14 Figuren werden auf der Seite vorgestellt, welche im Game vorkommen und Fans von Sword Art Online bekannt vorkommen könnten:

Kirito

Asuna

Alice

Bercouli

Sinon

Hugeo

Shasta

Dil

Leafa

Cardinal

Lipia

Dorothy

Iskahn

Sarai

SWORD ART ONLINE Last Recollection kann als Einzelspieler gezockt werden. Es wird aber auch die Möglichkeit bieten, im Online-Modus mit bis zu 3 weiteren Personen zu spielen.

Wann ist der Release von SWORD ART ONLINE Last Recollection? Das Spiel soll 2023 erscheinen. Ein genauerer Zeitraum ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden.

Als verfügbare Plattformen sind PS5 und PS4, Xbox Series X/S und Xbox One sowie Steam angegeben.

Hier findet ihr ein kommendes Spiel, in dem ihr epische Schwertkämpfe austragen und als Arzt die Erkältung eurer Mitspieler kurieren könnt.