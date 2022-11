Im neuen Action-RPG könnt ihr eure Kampfkunst beweisen – Oder als Arzt die Erkältung eurer Mitspieler kurieren

Das angekündigte RPG „Where Winds Meet“ spielt im alten China. Es zeigt im Trailer actionreiche Schwertkampf-Sequenzen. Jedoch gibt es auch einen anderen großen Gameplay-Aspekt im Spiel: Ihr könnt euch „Alltags“-Jobs suchen und euren Lebensunterhalt verdienen. Die Entwickler gaben einige Details preis, wie die zusätzlichen Jobs im Spiel aussehen werden.

Um welches Spiel geht es? Es handelt sich bei dem Spiel um „Where Winds Meet“, einem Action-RPC, das im alten China verortet ist.

Neben Stealth- zeigt der Trailer auch Kletter- und Parkourelemente, sowie Combatsituationen mit Pfeil und Bogen und Schwertern.

Bei der Opening Night Live der gamescom 2022 wurde das Spiel vorgestellt und wir hatten „Where Winds Meet“ schon einmal näher beleuchtet.

Schon im Sommer war uns der Job-Aspekt im Gameplay des Spiels besonders aufgefallen. Inzwischen gibt es weitere Details, was Spieler erwarten können und welche Berufe einem dabei zur Verfügung stehen.

So können Spieler in Where Winds Meet jobben

Was hat es mit den Jobs in Where Winds Meet auf sich? Das Spiel stammt vom chinesischen Spielstudio Everstone. Drei der Entwickler beantworteten Fragen von PCGamer und erklärten dabei, was es mit den Jobs im Spiel auf sich habe.

Spieler können außerhalb der Main Quest ihren Lebensunterhalt verdienen.

Im Game hat man die Möglichkeit, als Arzt andere zu heilen, als Händler seine Güter zu verkaufen oder eine Vielzahl anderer Arbeiten für die NPCs im Spiel zu erledigen. Im Laufe des Interviews wurden diese verschiedenen möglichen Tätigkeiten genannt:

Arzt

Händler

Architekt

Redner

Fährmann

Bodyguard

Können Spieler auch im Multiplayer jobben? Doch nicht nur den NPCs, sondern auch euren Mitspielern könnt ihr unter die Arme greifen. Die Main Story sowie Erkundungselemente finden im Einzelplayer des Spiels statt.

Jedoch soll es im Multiplayer-Modus möglich sein „besondere Erlebnisse“ wie PvP oder Events mit anderen zu zocken.

Im Multiplayer-Modus soll es Naturereignisse geben, welche sich auf die Spieler und die NPCs auswirken:

So können beispielsweise Häuser einstürzen, Brände ausbrechen und Spieler oder NPCs verletzt werden. Je nach den Veränderungen in der natürlichen Umgebung ändert sich auch der Spielablauf, an dem die Spieler teilnehmen können. Nach einer Meteoritenkatastrophe müssen die Spieler, die verschiedene Rollen spielen, zusammenarbeiten, um Probleme zu lösen. Zum Beispiel müssen Ärzte die Verletzten behandeln, Feuerwehrleute Brände bekämpfen, Architekten Häuser wieder aufbauen usw. via PCGamer.com

Doch nicht nur große Ereignisse erfordern die Ausübung bestimmter Jobs im Game. Auch einzelne Spieler können beispielsweise einen Arzt benötigen, wenn sie sich bei Stürzen verletzten oder zu lange schwankenden Temperaturen ausgesetzt waren und sich eine Erkältung eingefangen haben.

Werden körperliche Beschwerden nicht behandelt, können diese sogar schlimmer werden.

Es wird ein Krankenhaus geben, aber auch eine Art „Schwarzes Brett“, bei dem Spieler andere Ärzte einladen können, um sich behandeln zu lassen – gegen Bezahlung natürlich.

Wann erscheint „Where Winds Meet“? Ein konkretes Launch-Datum für das Spiel ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden.

Für welche Plattformen erscheint Where Winds Meet? Das Spiel soll zunächst nur auf PC erscheinen, eine Konsolen-Version soll jedoch später folgen.

Welchen Beruf würdet ihr in Where Winds Meet ausüben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

