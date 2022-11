Ein neues Action-Horror-Spiel kommt bald auf Steam – Wirkt wie „ein Tag im Leben einer Wache aus Elden Ring“

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Das Spiel setzt vor allem auf brutale Kämpfe, aber im Trailer sieht man auch Stealth-Sequenzen, in denen man unentdeckt an die Gegner heranschleichen und sie erledigen kann.

Wie sieht das Gameplay in Blight: Survival aus? Der Spieler kann mit bis zu drei Freunden zusammen in einem „gewalttätigen“ Koop gegen Untote und Menschen antreten.

Die Webseite Gamesradar stellte fest, dass Blight: Survival aussehe, wie „ein Tag im Leben einer Wache aus Elden Ring “. Mit einem Ritter als Hauptperson in einer düsteren alternativen Mittelalter-Welt liegt diese Assoziation zu den Wächtern in Elden Ring nahe.

Worum geht es in Blight: Survival? Krieg herrscht in der mittelalterlichen Spielwelt. Eine neue Art von dem sogenannten „Blight“ breitet sich immer weiter aus und verwandelt Menschen in Zombies. Ihr und eure Begleiter seid als Ritter auf einer Mission, die Ausbreitung des Blights zu stoppen.

Was ist Blight: Survival für ein Spiel? Es ist ein kommendes Action-Horror-Spiel mit Roguelite-System. Das Setting spielt im 14. Jahrhundert, einer alternativen Version des Mittelalters, in dem Zombies existieren.

Auf Steam kommt demnächst ein Action-Horror-Spiel mit dem Titel „Blight: Survival“. Es handelt sich dabei um ein mittelalterliches Game, in dem der Spieler die Ausbreitung des „Blights“ stoppen muss, welches Menschen in Zombies verwandelt.

