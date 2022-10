Disney-Game rockt die Bewertungen auf Steam – Spieler verzweifeln, weil es keine Mikrotransaktionen gibt

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Was haltet ihr von den Wünschen der Spieler nach Mikrotransaktionen in Disney Dreamlight Valley? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Die Möglichkeit zu Mikrotransaktionen, um Mondsteine zu bekommen, wird also höchstwahrscheinlich in Zukunft den Spielern noch eröffnet. Ein genaues Zeitfenster, bis wann das Feature umgesetzt wird, lässt sich aber nicht finden.

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Das Game befindet sich aktuell noch im Early-Access, läuft jedoch auf der Spieleplattform Steam bereits so richtig gut. Von insgesamt 5.446 Bewertungen fallen 95 % positiv aus (Stand: 29. Oktober 2022, via Steam )

In dem Steam-Hit „Disney Dreamlight Valley“ können sich Spieler die In-Game-Währung „Mondsteine“ erspielen – aber aktuell noch nicht kaufen. User auf reddit verzweifeln deswegen und wünschen sich die Möglichkeit, die seltenen Steine in Mikrotransaktionen erwerben zu können.

Insert

You are going to send email to