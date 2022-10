Twitch-Streamerin verliebt sich in ihren deutschen Mod – Fliegt einmal um die Welt, um ihn zu treffen

Die australische Streamerin Jess „jessticles“ zeigt eigentlich vor allem Horror-Games auf Twitch. Doch nun teilte sie eine süße Story mit ihren Zuschauern: Sie habe sich in ihren Mod verliebt und sei um die Welt gereist, um ihn zu treffen.

Das ist jessticles: Mit ihren knapp 1.500 Followern gehört Jess zu den eher kleinen Streamern auf Twitch. Im Durchschnitt sehen ihr 35 Leute zu, wenn sie Horror-Games spielt oder anonyme Beichten vorliest.

Moderatoren, kurz: Mods, dienen auf Twitch sonst eigentlich dazu, im Chat für Recht und Ordnung zu sorgen. Sie können aber auch bei der Organisation von Events oder Giveaways helfen. In diesem Fall entwickelte sich jedoch ein besonderes Verhältnis zwischen der Streamerin und ihrem Moderator.

Dass es auf Twitch auch zu schönen Momenten kommen kann, zeigt auch dieser zuckersüße Clip:

Streamerin trifft sich mit ihrem Mod: „Es war wie im Film Shrek“

Das ist die Geschichte der beiden: Um mit ihrem Moderator zusammen sein zu können, flog die Australierin Jess einmal um die Welt, nach Deutschland. Über 30 Stunden dauerte der Flug.

So wurde die Story bekannt: Am 25. Oktober teilte Jess ein Foto mit ihren Followern auf Twitter. Es zeigt sie bei einem romantischen Moment am Flughafen. Dazu schrieb die Streamerin: „Habe mich aus Versehen in meinen Twitch-Mod verliebt“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das Foto versah Jess mit dem wohl etwas augenzwinkernd gemeinten Hashtag #TwitchIsADatingSite. Sonst wird Zuschauern, die sich offenbar eine engere Beziehung mit ihren Lieblings-Streamern oder -Streamerinnen erhoffen, oft gesagt, dass Twitch eben keine Dating-Plattform sei.

Wie lief das erste Treffen? Kurz darauf ging Jess gemeinsam mit ihrem Moderator live und sprach über ihre Beziehung. Für sie sei es eine echte Achterbahn der Gefühle, so die Streamerin. Etwas Vergleichbares habe sie noch nie erlebt und werde sie auch nie.

Auch ihr neuer Partner, Yannik, stimmt zu: „Ich hatte ungefähr 300 Emotionen innerhalb von 2 Minuten.“

Das erste Treffen verglich Jess ausgerechnet mit einer Szene aus dem Kult-Franchise Shrek. Im Film wird der grüne Oger vorübergehend in einen Menschen verwandelt. Es sei jedoch immer noch erkennbar, dass es sich um Shrek handelt, so Jess, nur eben als Mensch.

Genau so sei es gewesen, als sie Yannik zum ersten Mal im echten Leben gegenüber gestanden sei. Der weiß offenbar nicht so richtig, was er von dem Shrek-Vergleich halten soll.

Und auch sonst klappt die Verständigung zwischen der Australier und dem in Deutschland lebenden Yannik offenbar super, wie ihr in diesem Clip in englischer Sprache sehen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

So soll es mit den beiden weitergehen: Jess plant, für den Rest des Jahres 2022 in Deutschland wohnen zu wollen. In dieser Zeit will sie regelmäßig gemeinsam mit ihrem Freund streamen.

Liebesgeschichte der Streamerin geht um die Welt

Während Jess die Zeit mit ihrem neuen Partner genoss, verbreitete sich die süße Geschichte der beiden. In den Kommentaren unter ihrem Tweet teilte ein Twitch-Kollege ein ähnliches Erlebnis: Seine Verlobte sei auch seine Moderatorin gewesen, dann sei sie von Florida zu ihm ins Vereinigte Königreich gereist:

My love started as my mod, then flew all the way from Florida to the UK to visit me. Now we’re getting married. #Twitchisadatingsitenotreally pic.twitter.com/eK5Cly23AA — MrRusty (@MrRusty_) October 25, 2022

Habt ihr schon eure Online-Bekanntschaften im echten Leben getroffen oder seid für eine Beziehung umgezogen? Lasst uns gerne einen Kommentar mit euren Erlebnissen da.

