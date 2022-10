Die Streamerin Elly „f1elly“ war gerade live auf einem F1-Event, als sie eine verstörende Entdeckung auf dem Handy ihres Kameramanns machte. Offenbar hatte er heimlich Fotos von ihr gemacht. Nun meldete sie sich mit näheren Informationen bei ihren Fans.

Um wen geht es? Die Streamerin f1elly zeigt hauptsächlich Racing-Sims auf ihrem Twitch-Kanal. Dabei sehen ihr im Schnitt etwas über 600 Menschen zu. Insgesamt hat sie knapp 69.000 Follower auf der Streaming-Plattform (via sullygnome).

f1elly zeigt größtenteils Rennspiele wie F1 2022:

Streamerin macht schockierende Entdeckung in einem Live-Event

Was war der ursprüngliche Vorfall? f1elly streamte am Wochenende des 21. Oktobers live vom Formel 1 Grand Prix in Austin, Texas. Eine Szene aus dem Stream sorgte jedoch für Bestürzung und Spekulationen unter den Zuschauern:

Die Streamerin will etwas auf dem Handy ihres Kameramanns nachschauen, da sie auf ihrem Verbindungsprobleme hatte. Doch als sie die Notizen-App öffnet, wird schnell klar, dass etwas nicht stimmt. f1elly hat offenbar etwas entdeckt, fragt ihren Kameramann „Was ist das, warum ist das da?“

Wie ging es weiter? Die Zuschauer können nicht sehen, was los ist, hören nur die Stimmen der Streamerin und ihres Kameramanns. f1elly verlangt, das Handy noch einmal zu sehen, will verhindern, dass der Kameramann die Inhalte löscht.

Daraufhin beginnt f1elly zu weinen, wendet sich von der Kamera ab. Den Stream will sie jedoch nicht abbrechen. Stattdessen bemüht sie sich um Fassung und begleitet das Event noch für den Rest des Wochenendes.

f1elly: „Ich muss das erst verarbeiten“

Was war denn jetzt los? In einem Stream vom 27. Oktober klärte f1elly ihre Zuschauer auf. Sie wolle nicht zu sehr ins Detail gehen, so die Streamerin, aber sie habe Fotos von sich auf dem Handy ihres Kameramanns entdeckt.

Was waren das für Fotos? Bei den Fotos habe es sich ausdrücklich nicht um Aufnahmen von ihrem Instagram-Account gehandelt, das hatte der Kameramann wohl zunächst behauptet. f1elly erklärte, sie habe die Outfits auf den Fotos erkannt, nicht jedoch die Bilder selbst – offenbar waren sie heimlich und ohne ihre Zustimmung aufgenommen worden.

Darüber hinaus habe sie Screenshots aus ihren Streams entdeckt, in denen sie gerade aufstand oder sich hinsetzte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Unter Tränen erklärte f1elly, sie habe sich durch die Fotos extrem unwohl gefühlt:

Ich habe Fotos von mir gesehen. Und ich hatte noch nie so eine Angst, weil ich mich erkannt habe, die Outfits erkannt habe, aber nicht [die Bilder]. Ich habe mich in meinem Hotelzimmer erkannt.

In dem Moment habe f1elly jedoch nichts zu den Bildern sagen wollen, sie hatte Angst, es könnte triggernd auf manche Zuschauer wirken.

Warum brach sie den Stream nicht ab? f1elly erklärte auch, warum sie sich dafür entschied, auch nach der Entdeckung der Fotos auf Sendung zu bleiben. Zum einen habe sie sich mit ihrem Kameramann nicht sicher gefühlt, er sei wie ein Fremder gewesen.

Zwar habe sie sich nicht akut in Gefahr gefühlt, so f1elly, aber sie habe ihren Chat bei sich haben wollen.

Zum anderen habe sehr viel Arbeit hinter der Planung des Wochenendes gesteckt, das habe sie sich nicht kaputt machen lassen wollen, so die Streamerin:

Es fühlte sich einfach unfair an, selbst in dem Moment der Verwirrung. Es fühlte sich nicht fair an, dass jemand mir dieses Wochenende wegnehmen kann, für das ich so hart gearbeitet habe. […] Darum habe ich weitergemacht. Und wir hatten viel Spaß, oder?

f1elly versicherte ihren besorgten Zuschauern, dass jetzt alles in Ordnung sei. Die Situation sei im Moment etwas stressig, sie müsse das alles erst verarbeiten. Im Stream wolle sie allerdings nie wieder darüber sprechen, so f1elly.

Trotz des schlimmen Erlebnisses möchte die Streamerin das Wochenende wohl positiv in Erinnerung behalten und hofft, in Zukunft an weiteren Events mit ihren Zuschauern teilnehmen zu können.

Anmerkung: Bei diesem Thema rechnen wir mit einem erhöhten Moderationsaufwand, den wir im Moment nicht gewährleisten können. Daher bleiben die Kommentare geschlossen.

Das Erlebnis von f1elly ist kein Einzelfall, auch andere Streamerinnen machten schon schockierende Entdeckungen:

Eine deutsche Twitch-Streamerin entdeckt ein sehr ekliges Forum über sich selbst: „Ihr macht mich krank“