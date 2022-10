Eine deutsche Twitch-Streamerin entdeckt ein sehr ekliges Forum über sich selbst: „Ihr macht mich krank“

Die deutsche Twitch-Streamerin Mahluna hat am 9. Oktober einen Post auf Twitter erstellt: Sie hat ein privates Forum auf reddit entdeckt, in dem Nutzer Masturbations-Phantasien teilen, bei denen sie im Mittelpunkt steht. Die 23-Jährige ekelt das an. Doch einige Reaktionen auf Twitter erklären ihr, sie müsse damit klarkommen. Das sei eben so, wenn man als Frau auf Twitch sei und in der Öffentlichkeit stehe.

Das ist Mahluna auf Twitch:

Die 23-Jährige gehört zu den größten Gaming-Streamerinnen in Deutschland. Wenn sie streamt, schauen ihr im Schnitt 2.386 Leute zu, damit ist sie ungefähr auf einem Level mit Streamerinnen wie Gnu.

Mahluna zeigt am liebsten den Shooter Valorant: Mit dem hat sie im letzten Jahr 540 Stunden auf Twitch verbracht. Angefangen hat sie 2019 mit League of Legends. Dem nur ganz leicht toxischen MOBA ist sie bis heute verbunden.

Manche kennen Mahluna vielleicht aus YouTube-Videos, etwa an der Seite von Rezo. Oder haben schon mal gehört, wie sie eine Möwe nachahmt (via reddit).

Sexismus in der Gaming-Branche: „Ich dachte, dass das dazugehört“

Das hat Mahluna entdeckt: Am 9. Oktober entdeckte Mahluna ein privates Subreddit, in dem Nutzer eigentlich völlige harmlose Bilder der Streamerin als Masturbations-Vorlage missbrauchen: Unter anderem werden dort Rollenspiele betrieben, in denen sich eine Person als Mahluna ausgibt und virtuelle sexuelle Handlungen mit anderen Nutzern des Forums vollzieht.

Mahluna sagt, Leute würden dort zu Bildern von ihr masturbieren, auf denen gerade mal eine Schulter zu sehen sei oder zu Screenshots von Momenten in ihrem Twitch-Stream, in denen sie die Augen zugekniffen habe.

Offenbar wurde auch ein Bild der Streamerin in dem Subreddit als Masturbations-Vorlage geteilt, in dem sie ein Cosplay der Valorant-Heldin Reyna trägt.

„Ihr seid der Abschaum der Gesellschaft“

Darüber ärgerte sie sich besonders: Die Streamerin teilt einen Beitrag, wie sich Nutzer des reddits darüber unterhalten, dass Mahluna um das Subreddit wisse und nichts dagegen tue.

Ein Nutzer vermutet sogar, die Streamerin würde das vielleicht geil finden und selbst reinschauen.

Die Streamerin stellt aber klar: Sie wusste bislang nichts von diesem Subreddit. Sie findet das eklig. Sie schreibt: „Ihr seid der Abschaum der Menschheit.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Nutzer des Forums masturbierten zu Cosplay-Foto aus Valorant

Was macht das mit der Streamerin? Die Streamerin sagt, wenn sie sowas sieht, macht sie sich Gedanken, ob es an ihr liegt, dass sie sowas auslöst. Sie sagt, es brenne sich in ihren Kopf ein und sie hinterfragt sich dann.

Schon die Reaktion auf ihr Cosplay habe sie lange angewidert:

Ich dachte als Reyna Main wäre das einfach cool, aber jetzt liegt so ein Foto in ‘nem ekligen reddit.

Mahluna sagt, sie vermeide es in der Öffentlichkeit, enganliegende Klamotten zu tragen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Die Streamerin sagt: Sie trifft auf wenig Verständnis.

Nutzer sagen ihr, sie müsse „Toleranz“ zeigen, drüberstehen

Welche Kommentare ärgern sie? In der Diskussion auf Twitter kommt ein Kommentar, der ihr sagt: Das sei eben ein Fetisch. Da müsse man „Toleranz zeigen“ – es gäbe ja auch schlimmere Sachen.

Mahluna teilt später einige Kommentare, die zeigen, mit welchen Reaktionen sie konfrontiert wird, wenn sie sich darüber beschwert, dass fremde Menschen sie ohne ihr Wissen derart als Lustobjekt missbrauchen:

Ein Kommentar sagt: „Sie müsse da drüberstehen“.

„Wenn man sein Gesicht in aller Öffentlichkeit zeigt, sei man selber schuld – denn so Leute gebe es eben.“

Mahluna könne ja nichts, außer „mittelmäßig“ aussehen. Sie solle froh sein, dass sie dafür überhaupt Geld bekomme.

Frauen würden ja sowieso nur von „Lustmolchen“ geschaut werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

So reagiert die Streamerin: Die Streamerin sagt: Sie hätte dieses Verhalten nicht gefördert, war fast immer in einer Beziehung, habe auf die Gefahr von parasozialen Beziehungen hingewiesen und darüber geredet.

Diese Sonderrolle, dass eine Frau auf Twitch automatisch Freundin-Ersatz oder Lustobjekt ist, lehnt Mahluna völlig ab:

Ich hatte genauso den Traum wie jeder andere Kollege, egal ob männlich, einfach akzeptiert zu werden in der Community. Ich hab so viel Energie investiert in diese Scheiße nur, um das zu lesen. […] Danke für nichts, das geht raus an jeden, der so denkt. Ihr macht mich krank.

Pokimane war lange die größte Streamerin auf Twitch und kämpfte mit den meisten Vorurteilen.

Diskussion zeigt, dass Frauen auf Twitch mit Vorurteilen konfrontiert werden

Das steckt dahinter: In den Kommentaren, die Mahluna so aufregen, vermischen sich drei Vorurteile gegen Streamerinnen, mit denen wir uns auf MeinMMO schon beschäftigt haben:

Praktisch jede einzelne erfolgreiche Streamerin ist mit genau diesen Vorurteilen konfrontiert – ganz egal, ob sie freizügig auftritt wie Amouranth oder nicht wie Pokimane.

Vor allem der Erfolg einer Streamerin scheint diese Reaktionen auszulösen, nicht aber ihr individuelles Auftreten.

All diese Vorurteile können schon deshalb nicht stimmen, weil unter den Top-Verdienern auf Twitch kaum Frauen sind.

Selbst Amouranth, die Spitzen-Verdienerin, macht den Großteil ihrer Einnahmen nicht über Twitch, sondern verfolgt ein ganz anderes Geschäfts-Modell, mit dem die meisten Gaming-Streamerinnen nichts zu tun haben.

Streamerin spricht über die schockierend ekligen Seiten, ein Gaming-Star zu sein

Englischsprachige Streamerinnen berichten von weiteren Eskalationen

Womit sind andere Streamerinnen konfrontiert? Das Phänomen, das Mahluna beschreibt, kennen viele andere Frauen auf Twitch: Je größer die Reichweite einer Streamerin ist, desto größer wird auch das Problem dieser Sexualisierung.

Der beliebteste Twitch-Clip ist dann nicht ein besonderer Gameplay-Ausschnitt, sondern dass eine Streamerin vom Stuhl aufsteht oder sich nach vorne beugt.

Von großen Streamerinnen gibt es YouTube-Zusammenschnitte, die sie als besonders „kurvig“ darstellen. Die Streamerin verdient mit diesen Inhalten kein Geld – wohl aber die Personen, die diese Videos dann zusammenstellen und gegen den Willen der Streamerin auf YouTube hochladen.

SweetAnita sagt: Leute würden gezielt ihre Inhalte stehlen, um sie dann in billigen Clips zu sexualisieren. Es verdarb ihr die Lust an Twitch.

Vor allem die großen englischsprachigen Streamerinnen Valkyrae, Pokimane und Sweet Anita haben sich in der Öffentlichkeit bereits damit auseinandergesetzt, wie sie gegen ihren Willen sexualisiert werden und wie sie mit den Auswüchsen von parasozialen Beziehungen zu kämpfen haben.

Sie sprechen von den „ekligen Seiten“ eine Influencerin zu sein, von verrückten Fans, die denken, sie wären mit der Streamerin zusammen und plötzlich in deren Wohnung stehen.

Sogar von Deepfake-Porno-Videos wurde schon berichtet.

Das ist also kein Verhalten, das eine Streamerin wie Mahluna in irgendeiner Form provoziert.

Streamerin fühlt sich sexuell ausgebeutet – Überlegt, mit Twitch aufzuhören