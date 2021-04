Die 30-jährige Streamerin Sweet Anita hat das Gefühl, sie wird von anderen gezielt auf sexuelle Weise ausgenutzt. Sie kann das nicht verhindern und sagt, sie weiß gar nicht mehr, warum sie noch auf Twitch ist.

Das stört Sweet Anita nun: Die Streamerin stört sich darüber, dass Zuschauer sie auf ihre Sexualität reduzieren und Clips im Internet über sie verbreiten, die als Vorlage für Masturbation genutzt werden.

Das sind aus dem Zusammenhang gerissene Ausschnitte aus längeren Streams, in denen dann ihr Hintern zu sehen ist oder ihre Brüste betont werden.

„Sie verkaufen meine Körper ohne mein Einverständlich. Ehrlich gesagt, es ärgert mich, ich will dann einfach nicht mehr hier sein. Ich häng mich hier voll rein, stecke Herzblut, Zeit und Seele in das, was ich mache. […] Und alles, was sie machen, ist es, sich darauf einen runterzuholen. Ich weiß nicht, warum ich noch da bin.“ Sweet Anita

“7 Sekunden von meinem Hintern kriegen 500.000 Aufrufe”

Diese Clips meint sie: Es geht um sogenannte „Creep Clips“ oder auch “Thicc Clips”. Sie zeige etwa, wie eine Streamerin einfach aufsteht oder sich nach vorne beugt, so dass ihre Kurven zu sehen sind.

Sweet Anita sagt, sie stehe von ihrem Stuhl auf, um mal aufs Klo zu gehen. Und jemand mache daraus einen Clip „Sweet Anita ganz nackt“ und lade das auf YouTube hoch. Dadurch entstehe ein völlig falsches Bild von ihr.

Sie sagt:

Ein 10-Minuten-Video, an dem sie Wochen oder Monate sitzt, um ihre Gedanken zu teilen, kriege ein paar tausend Aufrufe.

Ein 7-Sekunden-Clip von ihrem Hintern erreiche eine halbe Millionen Aufrufe an einem Tag.

Wichtig dabei ist es, zu verstehen, dass Sweet Anita diese “Creep Clips” weder selbst erstellt, noch hochlädt oder verbreitet, sondern andere Content-Creator tun das und verdienen so mit ihrem Körper, Geld.

Sweet Anita glaubt: „Es gibt schon so viele Hintern im Internet“; da brauche es ihren nicht. Das führe dann auch zu weiteren Problemen, denn Zuschauer kämen in ihren Channel mit klaren Erwartungen, die sie gar nicht erfüllen will.

Geht das auch anderen so? Ja, das ist tatsächlich ein Problem auf Twitch. Im Gegensatz zu den Streamerinnen, die sich dazu entscheiden, ihren Körper in Szene zu setzen, etwa in „Hot Tub Streams“, gibt es auch Streamerinnen wie Sweet Anita oder Pokimane, die bewusst darauf verzichten.

Gerade von denen kursieren aber dann solche „Thicc Videos“, in denen sie klar sexualisiert werden.

Viele Streamerinnen stören sich daran, dass bei ihren „Beliebtesten Clips“ jene Clips ganz oben sind, in denen sie eigentlich nichts machen, aber man ihren Hintern besonders gut sehen kann.

Sweet Anita sagt: Sie kann dagegen nichts tun. Auch wenn sie die Clip-Funktion auf Twitch deaktiviert, würden Leute einfach die vollständige Videos runterladen und daraus dann, YouTube-Videos machen und mit denen auf YouTube Geld verdienen.

Manche Kanäle spezialisieren sich gezielt auf diesen Content.

Das ist Sweet Anita: Die 30-jährige Engländerin wurde 2018 als Overwatch-Spielerin bekannt. Sie hat das Tourette-Syndrom und einige motorische und verbale Tics, die durch Handlungen der Zuschauer häufiger getriggert werden.

2019 kam es mal zu einer Kontroverse, als Nutzer ihres Twitch-Chats sie immer wieder dazu verleiten wollten, rassistische Schimpfwörter auszusprechen. Andere Twitch-Streamerinnen forderten daraufhin ihren Twitch-Bann. Doch schwarze Streamer standen ihr bei, sie sei keinesfalls eine Rassistin. Und Twitch entschied schließlich: Streamer mit Tourette sind auf der Streaming-Plattform willkommen.

Sweet Anita gilt als eine Streamerin, die dabei hilft, Vorurteile gegen Leute mit Tourette-Syndrom abzubauen. Jemand, der dabei hilft, Barrieren zu überwinden. Aber an der Barriere, wie Twitch mit Frauen umgeht, scheint sie zu knabbern:

