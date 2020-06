Twitch wird auf 25 Mio $ verklagt – Wegen zu sexueller Inhalte

Vor einem kalifornischen Gericht hat ein Mann nun Klage gegen die Streaming-Plattform Twitch eingereicht. Der Mann sagt, er leide unter Sex-Sucht. Twitch habe diese Sucht bedient und verschlimmert, indem sie Streamerinnen zeigen, die sich sexuell anzüglich verhalten, wie Pokimane, Alinity oder Amouranth.

Das ist die Klage: Am 15. Juni hat ein Mann eine Klage gegen Twitch vor dem Gericht in Santa Clara, Kalifornien, eingereicht.

Der Kläger sagt:

Er sei sex-süchtig.

Twitch sei seine einzige Quelle der Unterhaltung, während der Covid-19-Pandemie – er verlasse so gut wie nie sein Haus, nur um das Nötigste zu tun.

Twitch bombardiere ihn mit weiblichen Streamerinnen – es gebe keine Möglichkeit, denen auszuweichen. Denn es existiert kein Filter, um sich nur Männer anzeigen zu lassen.

Durch übermäßig sexualisierte Inhalte habe Twitch im extremen Maße die Sex-Sucht des Klägers verstärkt. Das würde zu Schäden führen.

Der Kläger sagt, er folge 786 weiblichen Streamerinnen und keinem einzigen Mann.

Alinity: eine Streamerin, die konstant in der Kritik steht, sie würde zu viel auf Sex setzen.

Was meint er mit über-sexualisierten Inhalt? Der Kläger bringt in seiner 56-seitigen Klage eine große Galerie an Schwarz-Weiß-Fotos von Twitch-Streamerinnen, die sich in seinen Augen sexuell anzüglich verhalten (via scribd).

Das geht vom Rausstrecken der Zunge, über ein Räkeln vor der Kamera, bis zum Body-Painting der Streamerin MizzyRose (Titelbild).

Es sind viele der größeren Twitch-Streamerinen auf diesen Fotos zu sehen, darunter Alinity, Pokimane oder Amouranth.

Die größte Streamerin auf Twitch soll einsame Männer für Geld ausnutzen

Welcher Schaden ist dem Kläger entstanden? Der Kläger warnt das Gericht, das sei nun etwas bildlich und schildert dann die Auswirkungen seiner Sexsucht:

Im Wesentlichen masturbiert er so viel, dass er Schmerzen am Genital hat.

Die Augen tun ihm weh, weil er stundenlang auf Brüste starrt.

sein PC hat Schaden erlitten, weil da Körperflüssigkeiten reingelangten. Es kam wohl zu einem Kurzschluss und Wohnungsbrand.

Kläger fordert, Streamerinnen zu bannen und hohe Straf-Summe

Das sind seine Forderungen ans Gericht: Der Kläger fordert 25 Millionen US-Dollars: Das Geld sollte zwischen dem Kläger und anderen Twitch-Prime-Turbo-Abonnenten aufgeteilt werden. Wenn noch was über ist, soll es einem guten Zweck zukommen.

Zudem sollten alle weiblichen Streamerinnen, die er aufgelistet hat, permanent gebannt werden.

Wie Dotesports meldet, ist der Mann ein Serien-Kläger. Der habe schon Sony, Microsoft, Nintendo und Blizzard Entertainment verklagt. Doch all seine Klagen seien von den Gerichten abgelehnt worden.

Sie war schon häufiger im Fokus von kritischen Fans: Alinity.

Wie Streamerinnen auf Twitch auftreten, ist häufig ein Thema in der Community. Manche glauben, einige Frauen würden gezielt ihre sexuellen Reize ausnutzen, um sich so Spenden und Abonnements zu sichern. Das halten diejenigen, die sich empören, für falsch und fordern Twitch auf, mit Banns und Strafen einzuschreiten.

Ein Vorfall mit einem Hund erregte die Gemüter besonders. Da forderte sogar die Tierschutz-Organisation PETA, nun müsse Twitch einschreiten:

PETA verlangt von Twitch, die Streamerin Alinity zu bannen