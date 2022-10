Twitch-Streamer Trymacs erzählt, was EA von ihm forderte, nachdem er FIFA 23 heftig kritisierte

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Was sagt ihr zu der Thematik? Ordnet ihr Ultimate Team eher als Pay2Win oder Pay-to-Progress ein? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erzählt Trymacs, dass EA von ihm gefordert hat, ein Video über die Bezahl-Aspekte von FIFA 23 zu machen. So wollte EA, laut Aussage von Trymacs, dass er in einem Video erkläre, dass es sich bei Ultimate Team nicht um Pay2Win, sondern um Pay-to-Progress handele.

Ich hab alle Partner von EA verloren für Events […] Ich bin komplett auf der schwarzen Liste. Also das, was ich mache, ist EA sehr sehr stark ein Dorn im Auge […] wenn ich sage: Es ist Kindercasino, es ist übertriebenste Abzocke und den ganzen Stuff.

Was erzählt Trymacs im Stream? In der Unterhaltung mit Unge vom 21.10.2022 erzählt Trymacs von den Konsequenzen seiner Kritik an FIFA und vor allem den Glückspiel-Mechaniken von Ultimate Team. Laut den Aussagen von Trymacs stehe er jetzt auf der „schwarzen Liste“ von EA und habe jegliche Werbedeals mit dem Publisher verloren.

