In England hat ein FIFA-Spieler seine gesamten Ersparnisse in Packs zu FIFA 20 Ultimate Team gesteckt. Nun ist die Debatte über Lootboxen wieder in den Schlagzeilen der britischen Presse.

Immer wieder wird das Thema Lootboxen, besonders im Zusammenhang mit FIFA zum Thema. Denn oft verlieren sich Spieler in den Glücksspiel-ähnlichen Mechaniken. EA selbst bezeichnete die Lootboxen selbst einst als eine „recht ethische Überraschungsmechanik.“

Nun flammt das Thema in Großbritannien wieder auf, nachdem die BBC über den Fall eines 21 jährigen FIFA-Spielers berichtet hat.

Um diesen Vorfall in FIFA 20 geht es: Der Engländer Jonathan Peniket hat die Ersparnisse, die seine Eltern und Großeltern ihm für seine Zukunft zusammengespart hatte, in FIFA-Packs investiert. Laut eigener Aussage hat er eine Ablenkung für eine schwierige Zeit gesucht und wurde süchtig nach „dem Hauch einer Chance auf Top-Karten“.

Die erste eigene Kreditkarte verschlimmerte das Problem in FIFA

Wie konnte es soweit kommen? In einem Interview mit der BBC (via BBC) erklärt Jonathan, dass er eine Ablenkung für eine schwere Zeit in seinem Privatleben gesucht hat. 2017 ist seine Mutter an Krebs erkrankt und er wusste nach seinem Schulabschluss nicht, wie sein Leben weitergehen wird. Also stürzte er sich in FIFA und begann Geld in Packs zu investieren. Die Aufregung und Spannung waren dabei seine Flucht vor den Problemen, erzählt Jonathan.

Zuerst waren es nur kleinere Beträge, die er mit FIFA-Gutscheinen finanzierte. Doch als Jonathan 17 wurde, änderte sich sein Kaufverhalten: „Als ich 17 wurde, bekam ich meine erste Kreditkarte und plötzlich war die Entscheidung Geld auszugeben, in Sekunden getroffen. Schließlich war es jetzt nur noch ein paar Klicks entfernt, ohne Gutscheine kaufen zu müssen und Sorgen zu haben, dass die Eltern diese entdecken.“

So hoch waren die Chancen zum Beginn von FIFA 20 bei einem „Premium Gold-Pack“

Und das tat er, obwohl Jonathan wusste, wie seine Chancen auf Top-Karten stehen: „Ich hatte verstanden, dass die Chancen, meine Lieblingsspieler zu ziehen, gering sind“.

Doch Jonathan konnte nicht aufhören: „Ich habe angefangen 30 Pfund (33,50€) am Tag auszugeben, dann 40 und dann 50. Als dann meine Kreditkarte meine Transaktionen geblockt hat, warf ich 4 oder 5 mal jeweils 80 Pfund (89,3€) ins Spiel – pro Nacht.“

Am Ende hatte Jonathan dann 2700 Pfund (3015 Euro) für FIFA-Packs ausgegeben. Das Geld, was seine Eltern und Großeltern für sein Studium gespart hatten.

So funktionieren Lootboxen in FIFA: In FIFA gibt es mit den FIFA Points eine eigene Währung, die man nur mit Echtgeld erwerben kann. Damit lassen sich dann



Man kann die Packs zwar auch mit den erspielbaren FIFA-Münzen kaufen, allerdings sind dabei die Preise für die Karten-Packs recht hoch und es lohnt sich eher mit den Münzen Wunschspieler auf dem FUT-Transfermarkt zu kaufen. In FIFA gibt es mit den FIFA Points eine eigene Währung, die man nur mit Echtgeld erwerben kann. Damit lassen sich dann verschiedene Packs kaufen, in denen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten starke Spieler sein können. Wobei die Chance auf wirkliche Top-Spieler oft sehr gering ist (meistens unter 1%).Man kann die Packs zwar auch mit den erspielbaren FIFA-Münzen kaufen, allerdings sind dabei die Preise für die Karten-Packs recht hoch und es lohnt sich eher mit den Münzen Wunschspieler auf dem FUT-Transfermarkt zu kaufen.

Das Thema Lootboxen ist nun in Großbritannien auf dem Prüfstand

Das ist der aktuelle Stand: Momentan ist es in Großbritannien so wie in vielen anderen europäischen Ländern. Lootboxen in Videospielen werden hier nicht als Glücksspiel anerkannt, mit der Begründung, dass die Möglichkeit zur Geldauszahlung fehle.

Doch der Bericht der BBC über Jonathan sowie eine Petition, die 45.000 Unterschriften gesammelt hat, fordern nun auch Lootboxen, als Glücksspiel einzuordnen. Das hat die britische Regierung zu einer Reaktion bewegt.

Darin heißt es (via Eurogamer), dass die Regierung bereit sei, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Benutzer und insbesondere junge Menschen geschützt werden. Die Sachlage müsste allerdings erstmal erneut geprüft werden.

Das sagt EA Sports: Auf eine aktuelle Anfrage der BBC reagierte Electronic Arts zwar nicht. Aber bei älteren Aussagen stritt EA jegliche Vergleiche mit Glücksspielen ab. Das Spiel sei auch komplett ohne den Einsatz von Echtgeld spielbar.

Zudem sagte der Entwickler, dass das Wohlergehen der Spieler wichtig ist, und in allen Spielen, inklusive FIFA, im Vordergrund steht. Deshalb gibt es auch für alle Spiele die Möglichkeit durch Kindersicherungen den Einsatz von Geld einzuschränken.

