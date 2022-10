Twitch-Streamer Trymacs hat einen Schlussstrich unter FIFA 23 gezogen: Im Stream löschte er jede Karte seines wahnsinnig teuren Teams – eine nach der anderen.

In den letzten Wochen hat Twitch-Streamer Trymacs mit FIFA 23 für jede Menge Aufmerksamkeit gesorgt.

Doch was passierte nun mit dem Team, das in FIFA 23 durch insgesamt 21.000 € entstanden war? Diese Frage beantwortete Trymacs am Freitagabend, den 21. Oktober.

Trymacs entfernt jeden Spieler einzeln aus seinem FIFA-23-Team

Das passierte im Stream: Im „Just Chatting“-Kanal sprach Trymacs noch einmal über FIFA 23 und Ultimate Team. Er kritisiert die Lootbox-Mechanik deutlich und meint, man solle unbedingt die Finger davon lassen.

21.000 € habe er innerhalb von 7 Tagen für das Spiel ausgegeben: „Und jetzt weggeschmissen. Aber gut, lieber spät als nie“, meint Trymacs dazu – und löscht jeden einzelnen Spieler seines Teams.

Teure und seltene Spieler, Ikonen und Heros, Ronaldo, Jairzinho, Mbappé, Pelé – alle weg. „Das ist nochmal viel kranker, als das Game nur zu löschen“, sagt Trymacs im Stream. Am Ende steht nur noch die Bronze-Karte von Niklas Sommer in dem Team.

Trymacs wählt dafür die „Schnellverkaufen“-Option in FIFA, mit der man einen Spieler nicht auf dem Transfermarkt setzt, sondern einfach für einen Bruchteil seines Wertes „löscht“. „Ich will niemanden dazu bringen, die Spieler zu holen“, meint Trymacs dazu: „Man kann drei Spieler zurückholen, werd ich aber nicht machen.“

Er bezeichnet die Aktion als „schmerzhaftes Ende“, die den Schlussstrich aber „für viele noch deutlicher macht“, so Trymacs.

Er wolle seinen Zuschauern durch Pack-Openings nicht schaden, das Risiko des Nachmachens sei zu hoch: „Ich spiele auch die nächsten Jahre nicht. Ich hab einen Riesenfehler gemacht, ich hätte FIFA gar nicht anfangen sollen.“ Die Einnahmen, die das Video generiert, wolle er spenden.

Zum Abschluss löscht Trymacs FIFA 23 von seiner PS5. Damit scheint Trymacs FIFA-Karriere nun endgültig beendet zu sein.

Die Loot-Boxen-Mechanik steht nicht erst seit FIFA 23 in der Kritik. Seit Jahren wird kritisiert, dass man in Ultimate Team Echtgeld in Packs investieren kann, die aber nur geringe Chancen auf starke Spieler bieten. Man weiß also nicht, wofür genau man letztendlich sein Geld ausgibt. Mehr zu den Chancen in FIFA 23 Packs erfahrt ihr hier.