FIFA 23: Twitch-Streamer Trymacs gibt 13.500 € für das beste Team der Welt aus – Verliert erstes Spiel

Der Twitch-Streamer Trymacs hat bereits jetzt Unmengen an Geld in sein Ultimate Team in FIFA 23 investiert, das wohl aktuell beste Team in FUT 23 gebaut und trotzdem sein erstes Match verloren.

In seinem Stream-Marathon auf Twitch öffnet Maximilian „Trymacs“ Stemmler seit Tagen Packs, tradet Karten und baut sich ein extrem starkes und vor allem teures Ultimate Team. Und das, obwohl er sich nach der Kritik von Jan Böhmermann im ZDF Magazin Royale, erst vor kurzem von Lootboxen distanzierte:

Dennoch hat der Streamer (Stand 30. September 2022) mittlerweile nach eigener Aussage bereits 16.600 Euro in FIFA-Packs investiert, womit er auf dem weltweit ersten Platz der FIFA-Rangliste steht, was den Transfererlös angeht.

Trymacs hat bereits unglaubliche 37 Millionen Coins Transfererlöse angesammelt.

Trymacs hat das beste Team in FIFA 23 und verliert trotzdem

Das ist sein aktuelles Team: Es dürfte kein Wunder sein, dass Trymacs ein FIFA-Team hat, von dem FUT-Spieler nur träumen können. Es ist vollgepackt mit Icon-Karten wie Pelé (95), Ronaldinho (91), Zidane (94), Vieira (88) und Roberto Carlos (88).

Selbst die Bank kann sich sehen lassen und hat mit Rudi Völler (89), Kevin De Bruyne (92) und Son (90) weitere Top-Karten zu bieten.

Doch es ist nicht so, dass die ganzen Icon-Karten in Packs des Streamers zu finden waren. Trymacs selbst zog bisher 4 Ikonen und verkaufte seine unzähligen anderen Karten, um sich so dieses Team leisten zu können.

Hier könnt ihr euch sein aktuelles Team anschauen:

Das Team von Trymacs am 30. September 2022.

Der Nummer 1 Wal tritt gegen Free2Play-Spieler an

So lief die Niederlage: Vor 2 Tagen, als im Team von Trymacs „erst“ 13.500 Euro steckten, spielte er in seinem Stream seine erste Partie FIFA 23 gegen einen Kumpel, der ein Road-to-Glory-Team hat. Das bedeutet, dass er für seine Karten kein echtes Geld ausgibt. Ein Duell „Free 2 Play“ VS. „Pay to Win“ sozusagen.

Und das sieht man auch an den Karten, denn Trymacs trifft auf Spieler wie Diogo Jota (85), Aubameyang (85), Lozano (81) oder Zakaria (81). Von Ikonen fehlt jede Spur. Doch trotzdem verliert Trymacs dieses Duell im Elfmeterschießen, nachdem es mit 2:2 in der normalen Spielzeit endete.

Hier könnt ihr euch das Match ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Eine spannende Demonstration davon, dass man selbst mit dem besten Team nicht jedes Spiel automatisch gewinnt.

Was sagt Trymacs zu seinen Pack-Openings? In seinem Stream warnt Trymacs immer wieder, dass seine Zuschauer kein Geld in Packs stecken sollen und dass die Chancen auf Top-Karten absolut gering sind. Er mache das für seine Zuschauer und diese sollen lieber ihn und anderen FIFA-Streamern dabei zuschauen und nicht selbst ihr Geld investieren.

MontanaBlack zur Kritik an Twitch-Streamern durch ZDF Magazin Royale: „Jeder ist selbst für sich verantwortlich“