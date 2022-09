FIFA 23: Spieler warnen vor neuem 100k-Pack – „Ich kann nur sagen: lol“

In FIFA 23 wird gerade ein sogenanntes „FIFA 23-Starterkit-Bundle-Pack“ im Store von Ultimate Team angeboten. Im FIFA-Subreddit raten Spieler aber deutlich von einem Kauf ab.

Was ist das für ein Pack? Wer in Ultimate Team gerade in den Store schaut, findet dort ein neues Pack: Das „FIFA 23-Starterkit-Bundle-Pack“.

Dieses Pack soll entweder:

100.000 Münzen kosten – solche Packs bezeichnen Spieler als „100k-Pack“

Oder 2.000 FIFA Points – das entspricht in etwa einem Gegenwert von 20 Euro.

Das steckt im Pack:

16 seltene Goldspieler, 3 garantiert mit Rating 83 oder höher – alle untauschbar

1 Draft-Token

1 Leihspieler mit 86 Rating oder höher (7 Partien)

1 Hero-Leihspieler (7 Partien)

1 Basis-Icon-Leihspieler (7 Partien)

In dem Pack stecken einige unterschiedliche Items, aber man muss dabei einen wichtigen Punkt beachten: Sie sind allesamt untauschbar.

Dieses Pack findet man gerade im Shop

Was auch immer man daraus zieht, kann also effektiv nur im eigenen Team oder in SBCs eingesetzt werden. Kein einziges der Objekte kann man auf dem Transfermarkt anbieten, um wieder neue Münzen zu bekommen.

Im FIFA-Subreddit wird das neue Pack bereits umfassend diskutiert.

Spieler kritisieren „untauschbare“ Inhalte im Pack

In einem Post von User „MistaPixel“ wird das neue Pack gerade diskutiert. In den Kommentaren kommt es nicht besonders gut an. User äußern Kritik daran, so ein teures Pack so kurz nach dem Start, wo kaum noch jemand Münzen hat, zu bringen – das dann auch noch untauschbare Items enthält, die man nicht auf dem Markt einsetzen kann.

„FUT16: Ihr werdet keine 15k Packs vor dem Black Friday haben. FUT23: Hier ist ein 100k-Pack, bevor das Spiel überhaupt erschienen ist“, vergleicht User „DracarysUT“ im aktuellen Top-Kommentar (via reddit).

„Ein 100k-Pack, das etwa ein Drittel davon wert ist“, ergänzt ein anderer (via reddit).

„Alles untauschbar, das ist ein soziales Experiment in Aktion“ schreibt User „RicardoDiaz30“ (via reddit)

„Ich kann nur sagen: LOL“ schreibt User „MrEzquero“ (via reddit).

„Ich will ehrlich sein, ich war versucht, 100.000 dafür auszugeben. Dann hab ich aufgehört zu lesen, als ich sah, dass es untauschbar ist“ sagt User „Tionek“ (via reddit).

Es melden sich auch einige Spieler in dem Thread, die das Pack gekauft haben – kritisieren aber teilweise ebenfalls, dass sie nichts Gutes daraus gezogen haben. User „bdigital4“ hingegen hatte Glück: „Ich habe es getan und Kanté gezogen. Er wird für eine lange Zeit in meinem Team sein. Ich habe aber das Gefühl, dass nicht jeder Kanté ziehen wird“ (via reddit).

„Untauschbar“ schon lange ein Diskussionspunkt: Seit in FIFA „untauschbare“ Items eingeführt wurden, gibt es die Kritik, dass man diese später nicht für den Verkauf nutzen kann, wenn sie beispielsweise von anderen Karten überholt wurden.

Gerade untauschbare Packs stehen in der Kritik – denn die Chancen auf gute Karten aus Packs sind in der Regel schlecht. Zudem hat man keinen Einfluss darauf, was für Karten man bekommt und ob diese zur Chemie des eigenen Teams passen.

Im neuen 100k-Pack gibt es zwar die Möglichkeit, einige gute Karten zu ziehen – doch wenn man Pech hat, ist nichts Brauchbares dabei. Und dann kann man nicht mal einen Teil des Preises auf dem Transfermarkt wieder reinholen.

Auch einige der beliebtesten Starter-SBCs sind in FIFA 23 erstmals untauschbar und nützen somit nichts mehr, wenn man sich damit Münzen verdienen möchte

Was haltet ihr von dem neuen Pack und untauschbaren Items? Erzählt es uns in den Kommentaren.