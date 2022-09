FIFA 23 Packs: So niedrig sind die Chancen auf die besten Spieler

Auch in FIFA 23 habt ihr die Chance zu sehen, wie hoch eure Wahrscheinlichkeit ist Karten mit hohen Werten aus Packs zu ziehen. Wir nehmen eure möglichen Chancen unter die Lupe.

Jeder FUT-Spieler will sein Team mit starken Stars verbessern. Leider ist es nicht so leicht, an diese heranzukommen: Die Packs mit solchen Karten kosten viele Münzen und die Chancen auf gute Spieler sind meist sehr gering.

Alternativ kann man starke Spieler auf dem Transfermarkt kaufen. Doch die Karten mit den besten Ratings kosten in der Regel jede Menge Münzen. Man kann zwar durch geschicktes Trading oder durch gute Belohnungen aus Division Rivals, der Weekend League oder anderen neuen Modi in FUT gut an Münzen gelangen. Doch um Top-Karten wie Mbappé zu kaufen, braucht es sehr viel Geduld.

Deshalb hoffen viele Spieler durch Pack-Öffnen darauf, schneller an gute Karten zu kommen. Doch wie sehen die Chancen aus?

Top-Karten etwas weniger wahrscheinlich als im Vorjahr

So stehen die Chancen: Im FUT-Shop können sich die Spieler alle aktuellen Packs genauer anschauen. Dabei sind die Wahrscheinlichkeiten auf starke Karten dargestellt – so kann man zumindest ein Stück weit sehen, wie hoch die Chance auf eine Karte mit guten Werten ist.

Schaut man sich nun die Chancen in FUT 23 genau an, dann stellt man fest, dass die Wahrscheinlichkeiten etwas schlechter geworden sind, als zum Start von FIFA 22.

Hier seht ihr die Unterschiede:

Premium Gold Pack in FIFA 22 – Gold-Spieler (84+) – 7,7 % (Stand 03.10.2021)

Premium Gold Pack in FIFA 23 – Gold Spieler (84+) – 7,4 % (Stand 22.09.2022)

Erwartet also nicht, dass in jedem Pack eine Top-Karte erscheint. Mit 7,4 % in FIFA 23 sieht eure Chance etwas schlechter als im Vorjahr aus.

Zu Bedenken ist hier außerdem, dass nicht klar ist, wie die Verteilung innerhalb dieser 7,4 % aussieht. Es ist davon auszugehen, dass die Chance auf einen 84er-Spieler nochmal deutlich höher ist, als beispielsweise auf einen 91er.

Wahrscheinlichkeiten im Premium Gold-Pack

In FIFA 23 gibt es aktuell ein Premium-Gold-Pack. Das Pack kostet genauso wie im Vorjahr 7.500 Coins, beinhaltet jedoch, wie in unserem Vergleich aufgezeigt, eine etwas niedrigere Wahrscheinlichkeit Top-Karten zu ziehen. Für Spieler mit einem 84+ Wert habt ihr 7,4 % die Chance einen zu ziehen.

Die Chance auf einen Spieler des Team of the Week liegt aktuell bei 1,7 % und ist damit ebenfalls sehr niedrig.

Wahrscheinlichkeiten im Premium-Silber-Pack

Auch diesmal existiert ein Premium-Silber-Pack. Hier liegt die Wahrscheinlichkeit auf einen Silber-Spieler mit 74+ Rating bei 11%.

Wahrscheinlichkeiten im Premium-Bronze-Pack

Zu guter Letzt kommt das Premium-Bronze-Pack. Durch dieses Pack erhaltet ihr die Chance auf Bronze Spieler für einen sehr geringen Preis. Die Kosten betragen 750 Coins, mit einer 41 % Wahrscheinlichkeit einen 64+ Bronze-Spieler zu ergattern.

Was ist mit anderen Packs und Spezialkarten? Nach aktuellem Stand gibt es nur diese drei Packs in der FIFA 23 Web App – und eine Vorschau-Version des Premium-Gold-Packs. Es ist aber davon auszugehen, dass unterschiedliche weitere Promo-Packs dazukommen. Diese werden dann andere Wahrscheinlichkeiten aufweisen.

Zudem werden über den Verlauf der Zeit weitere Spezialkarten hinzukommen. Auch diese bekommen dann eigene Wahrscheinlichkeitswerte.

Lohnen sich Packs? Vergleicht man die Werte der Vorjahre mit denen in diesem Jahr, stellt man schnell fest, dass die Chance auf beliebte Top-Karten noch etwas geringer ist.

Ob ihr eure Coins für Packs ausgeben möchtet oder sogar Echtgeld in das Spiel investieren wollt, liegt bei euch. Beachtet man jedoch die diesjährigen Wahrscheinlichkeiten, wird einem schnell klar, dass man bei den Packs nicht auf hohe Spieler-Werte hoffen sollte. In der Regel wird sich die Investition nicht lohnen.

Meist ist es sinnvoller, Packs lediglich spielerisch zu bekommen – als Belohnung aus Modi wie Rivals, Squad Battles, Champions uns mehr. Münzen sollte man dann eher auf dem Transfermarkt einsetzen und dort direkt Spieler kaufen, die man braucht – anstatt auf den Glücksfaktor zu hoffen.

Die Ausnahme ist das Vorschau-Pack: Hier könnt ihr jeden Tag einmal schauen, welche Inhalte tatsächlich drin stecken. Hier lauft ihr also kein Risiko, etwas zu bekommen, das sich nicht lohnt.

Wie sind eure Erfahrungen mit Packs in FIFA 23? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Falls ihr alles zur Companion-App für FIFA 23 wissen wollt, haben wir für euch genau das Richtige: