FIFA 23: TOTW 1 ist jetzt da, bringt direkt 5 heftige Top-Karten

Das TOTW 1 für FIFA 23 ist offiziell bekannt, obwohl das Spiel noch nicht mal erschienen ist. Wir zeigen euch, welche Spieler im Team of the Week stehen.

Was ist das TOTW? Das Team of the Week bringt verbesserte Spezialkarten für Spieler, die sich im realen Fußball durch starke Leistungen hervorgetan haben. Diese Karten bekommen zum einen stärkere Werte, sind aber auch auf dem Transfermarkt mehr wert.

Wann erscheint das TOTW 1? Das TOTW 1 wurde am Mittwoch, den 21. September 2022 veröffentlicht.

Wie kommt man da jetzt ran? Wer in den Kalender schaut, stellt fest: Der FIFA 23 Release ist erst kommende Woche. Dennoch ist das TOTW 1 jetzt schon veröffentlicht.

Die einzige Möglichkeit, gerade an die Karten zu kommen, ist die Web App zu FIFA 23. Die wird ebenfalls heute veröffentlicht. Dort wird man aber nur auf Trading zurückgreifen können, um die nötigen Münzen für TOTW-Karten zu bekommen.

Spielen kann man schließlich noch nicht, also auch keine Belohnungen aus Division Rivals & Co. holen. Der Vorabzugriff zu FIFA 23 beginnt ebenfalls erst kommenden Dienstag.

Auch aus Packs kann man die Spezialkarten ziehen. Die Chancen darauf sind aber sehr gering.

FIFA 23: Das ist das Team of the Week 1

Das komplette TOTW 1 in FIFA 23

Wer ist dabei? Das komplette TOTW 1 in FIFA 23 findet ihr hier in der Übersicht:

TW: Ledesma (83)

RV: Hamari Traoré (85 / Featured)

IV: Saliba (83)

RAV: Pablo Maffeo (82)

ZM: Kevin de Bruyne (92)

ZOM: Savanier (84)

RM: Hofmann (84)

ZDM: Palhinha (84)

LM: Son (90)

ST: Immobile (87)

RF: Valverde (86)

Bank:

TW: Gikiewicz (81)

LV: Mário Rui (82)

IV: Domingos Duarte (81)

ZOM: Kamada (83)

ZDM: Le Fée (81)

LF: Gakpo (85)

ST: Deulofeu (83)

LV: Mladenovic (77)

LM: Diamond (75)

ST: Djitté (78)

ST: Hogan (77)

LF: Aitor (80)

Die spannendsten Karten im TOTW 1 von FIFA 23

Das sind die Top-Karten: Direkt fallen natürlich die Top-Karten mit hohen Ratings auf.

Die 5 Top-Karten im TOTW 1

Traoré als Feature-Spieler sieht mit seiner Kombo aus Tempo, Defensive und Physis wie ein klasse Rechtsverteidiger aus.

Kevin de Bruyne bringt sowieso alles für ein starkes Mittelfeldzentrum mit.

Son gehört zu den typischen Meta-Karten und wäre selbst als Gold-Karte schon extrem wertvoll gewesen.

Ciro Immobile hat einen tödlichen Abschluss, wird aber oft wegen zu niedrigem Tempo in FIFA verkannt. Gerade zum Start dürfte das aber nicht so sehr ins Gewicht fallen.

Valverde ist eigentlich ein extrem beliebter ZM-Spieler. Nun gibt es direkt zum Start eine starke Karte auf dem Flügel.

Ebenfalls spannend: Es gibt auch ein paar Karten mit niedrigeren Ratings, die gerade zum Start aber ziemlich interessant aussehen.

Die zwei sehen sehr stark für den Start aus

Deulofeu hat ein extrem hohes Tempo und starkes Dribbling. Er wäre eine starke Option für den Start.

Saliba hat auch ein niedriges Gesamtrating, aber alle Werte, die man von einem starken Innenverteidiger haben möchte.

Darüber hinaus sehen auch die übrigen TOTW-Karten gar nicht so übel aus. Gerade jetzt, wo es mit FIFA 23 erst losgeht, wurden sie noch nicht von heftigeren Spezialkarten in den Schatten gestellt.

Allerdings wird es schwer, an sie zu kommen. Und: Sie sind auch nur bis kommende Woche Mittwoch im Spiel enthalten.

Was haltet ihr vom neuen TOTW? Könnt ihr schon was damit anfangen? Erzählt es uns in den Kommentaren! Neben dem TOTW wurden übrigens noch mehr neue Inhalte bekannt gegeben: Ted Lasso landet in FIFA 23.