FIFA 23: Web App startet morgen – Wann ist Release-Uhrzeit?

Was steckt in der FIFA 23 Web App? Eine Übersicht zu den Inhalten der Web App findet ihr hier.

Komm ich als neuer Spieler auch in die Web App? Neue Spieler müssen bis nach dem offiziellen Release von FIFA 23 warten, um in die App zu kommen.

Wer darf in die Web App? Zurückkehrende Spieler, also alle, die bereits einen FUT-Account im letzten Spiel hatten, dürfen auf den Vorabzugang der Web App zugreifen.

In den eigenen Einstellungen kann man unter dem Reiter „Sicherheit“ auf 6 Backup-Codes zugreifen. Diese konnte man in der Vergangenheit ebenfalls zur Verifizierung nutzen und brauchte nicht auf den gesendeten Code von EA zu warten.

Gibt es eine Lösung? Zumindest auf das Code-Problem kann man sich vorbereiten. Dafür muss man sich in den eigenen EA-Account einloggen. Hier geht’s zur Login-Seite (via EA.com) .

Was ist das Problem? In der Vergangenheit war es oft so, dass die Web App zwar startete, aber viele Spieler nicht reinkamen. Der Grund: Es wollten schlicht zu viele auf einmal rein. Dementsprechend kann man sich auf lange Warteschlangen einstellen.

Nach aktuellem Stand findet man an dieser Stelle nur die Ankündigung, dass die Web App in Kürze erscheint. Zuvor war hier noch die FIFA 22 Web zu sehen, die mittlerweile aber deaktiviert wurde .

Wann ist der FIFA 23 Web App Release? Die FIFA 23 Web App erscheint offiziell am 21. September 2022 – also morgen. Sie ist damit etwas mehr als eine Woche vor dem FIFA 23 Release verfügbar.

Die FIFA 23 Web App startet morgen am 21. September. Wann kommt die Web App und was muss man beim Login beachten? Alle Infos zum Release.

