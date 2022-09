FIFA 23: 7 Tipps, wie ihr die Web App ab heute richtig nutzen könnt

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Habt ihr auch noch Tipps, wie ihr die Web App in FIFA 23 ausnutzt? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Nun könnt ihr schauen, welche Spieler in den beliebtesten Lösungen zu den SBCs enthalten sind und könnt prüfen, ob ihr diese vielleicht zu einem günstigen Preis kaufen und höher verkaufen könnt. Vielleicht habt ihr passende Spieler ja sogar schon in eurem Verein?

Mit „Trading“ ist der Handel mit Karten auf dem Transfermarkt gemeint. In den ersten Tagen nach dem Start der Web App werden viele Spieler sich vor allem auf die vorhandenen SBCs stürzen – denn viel mehr kann man spielerisch in der Web App ja nicht machen.

Beachtet aber auch: Die Top-Lösungen schauen sich viele Spieler an und kaufen daran orientiert Karten auf dem Transfermarkt. So könnten eben noch günstige Spieler plötzlich teuer werden. Dann solltet ihr euch lieber nach anderen Spielern orientieren. Allerdings könnt ihr genau das auch für euch nutzen.

Viele dieser Karten sind aber voraussichtlich nicht unbedingt nützlich für das eigentliche Spiel. Deshalb kann es sich lohnen, eine Nation zu wählen, die für die ersten SBCs in FIFA 23 nützlich sein könnten. Die könnt ihr nämlich schon in der Web App lösen.

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Was mache ich mit den Inhalten der Boni-Packs? Das kommt darauf an, was für Karten ihr aus den Packs zieht.

Was sind das für Boni? In der Vergangenheit bekamen Spieler, die schon länger Ultimate Team spielen, einige Bonus-Packs zum Start der Web App.

Das ist die Web App: Die Web App startet bereits am 21. September 2022 – also einige Tage vor dem Vorabzugang zu FIFA 23 und weit vor dem offiziellen FIFA 23 Release.

Die FIFA 23 Web App bringt noch vor dem Start des Spiels die Möglichkeit, am eigenen Ultimate Team zu basteln. Hier findet ihr Tipps, was ihr mit der Web App machen könnt.

Insert

You are going to send email to