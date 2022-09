FIFA 23: Hat EA sich verrechnet? Neues Chemie-System macht manche SBCs unlösbar

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Hier handelt es sich offensichtlich um einen Fehler, der so nicht gedacht sein kann. Aktuell sollte man also nicht planen, die SBCs zu beenden, bevor das Problem korrigiert ist. Zudem sind die Belohnungen aus diesen Starter-SBCs in diesem Jahr nicht tauschbar und können auf dem Markt nicht eingesetzt werden. Das sollte man vorher ebenfalls beachten.

Im FIFA-Subreddit beschweren sich Spieler bereits, dass SBCs auf diese Art sehr kompliziert werden. „Geht es nur mir so oder ist das wahnsinnig ärgerlich und macht SBCs mit wirklich spezifischen Anforderungen noch schwieriger?“ postet ein User (via reddit )

Ein Torhüter im Sturm bringt keine Chemie mehr. Genau so wenig ein ZOM auf ZM – eigentlich ein kleiner Unterschied, der in SBCs aber extrem wichtig ist.

Was ist das für ein System? Das über Jahre etablierte und bekannte Chemie-System wurde abgeschafft. In FIFA 23 gibt es ein neues System, das unter anderem drei Chemie-Punkte für Spieler einführt und dafür sorgt, dass passende Spieler nicht mehr nebeneinander spielen müssen.

SBCs sind gerade zum Start eines FIFA-Titels immer sehr beliebt, um sich erste, gute Spieler für sein Team zu ertauschen. So kann man sich schon in der Web App eine Grundlage bauen , bevor der tatsächliche FIFA 23 Release ansteht.

