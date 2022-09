FIFA 23 fehlt eine Demo – Wie kann man vorher spielen?

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Wenn ihr aber ein zurückkehrender Spieler mit FUT-Konto seid, könnt ihr bereits am 21. September in die Web App einsteigen. Alles zum FIFA 23 Web App Start erfahrt ihr hier .

Was ist mit der Web App? In der Web App könnt ihr ausschließlich auf einige Features von Ultimate Team zugreifen. Dazu gehören der Transfermarkt, das Team-Management, SBCs und andere Inhalte. Richtiges Fußball-Gameplay bietet die Web App hingegen nicht.

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Insert

You are going to send email to