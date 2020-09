Wir sind fest von einem Release der Demo zu FIFA 21 in dieser Woche ausgegangen, doch EA hat angekündigt in diesem Jahr keine Demo-Version zu veröffentlichen.

Die Demo-Tradition von FIFA ist vorbei, denn dieses Jahr wird es keine Probeversion des neuesten FIFA-Ablegers geben.

Was ist passiert? EA Sports hat via Twitter angekündigt in diesem Jahr keine Demo für FIFA 21 veröffentlichen zu wollen. Der Entwickler will sich auf die Entwicklung der Vollversion konzentrieren:

Wir werden keine Demo für FIFA 21 veröffentlichen. Stattdessen fokussiert sich unser Entwicklungsteam darauf, die bestmögliche Spielerfahrung auf Current & Next Gen Konsolen abzuliefern. Wir freuen uns auf den Start für EA PLAY-Mitglieder in 10 Tagen & auf den Release am 9. Oktober.

Warum ist das eine große Sache? Die Demos zu FIFA-Spielen sind eine langjährige Tradition. In so ziemlich jedem Jahr ist vor dem Release eines neuen FIFA-Ablegers eine Demo-Version erschienen.

In dieser Demo konnten Spieler Offline-Matches mit einer Handvoll Vereinen austragen und die neuen Features ausprobieren. Auch in diesem Jahr haben sich die Spieler auf die Demo gefreut:

Wie kann man FIFA 21 trotzdem früher spielen?

Wann kommt FIFA 21 raus? Der offizielle Release von FIFA 21 ist der 9. Oktober. Allerdings können Spieler, die sich eine Spezial-Edition holen, schon am 6. Oktober loslegen.

Mit EA Play seid ihr die ersten: Wer Mitglied bei EA Play ist, kann FIFA 21 früher spielen, ab dem 1. Oktober geht’s los. Damit haben EA-Play-Mitglieder ganze 8 Tage vor Release die Chance, schonmal loszulegen und sich ihr Ultimate Team zu basteln.

Allerdings ist hier die Spielzeit auf 10 Stunden begrenzt. Alle Fortschritte werden dabei in die Vollversion übernommen. Verfügbar ist EA Play auf PS4, Xbox One, Origin und Steam.