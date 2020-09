FIFA 21 verzichtet in diesem Jahr auf eine Demo. Ein Schritt, der so nicht erwartet wurde – und nun für Skepsis bei den Spielern sorgt.

Das ist passiert: Wie EA Sports über Twitter bekannt gab, wird es in diesem Jahr keine Demo für FIFA 21 geben. Stattdessen plane man die Zeit des Entwicklungs-Teams einzusetzen, um die „bestmögliche Spielerfahrung auf Current & Next Gen Konsolen abzuliefern“.

Darum ist das so ungewöhnlich: Normalerweise erscheint immer eine Demo für den jeweils neuen FIFA-Teil. Diese bietet dann die Möglichkeit, sich endgültig vom Spiel zu überzeugen. Auch MeinMMO-Autor Julian Schröder hatte sich schon Gedanken gemacht, was er in der Demo sehen will.

Dass die Demo in diesem Jahr ausfällt, bedeutet, dass ein Ersteindruck für viele Spieler ausfällt.

Spieler reagieren skeptisch auf die Nachricht zur FIFA 21 Demo

Das sagen die Spieler: Viele Spieler reagieren verunsichert auf die Ankündigung, dass die Demo ausfällt. Unter anderem im FIFA-Subreddit fallen eine Menge Reaktionen überrascht bis kritisch aus:

„Das ist verdammt verdächtig“, findet User demianin (via reddit)

„Vermutlich wollen sie nicht, dass Leute ihre Vorbestellung wegen einer Demo mit schlechtem Gameplay absagen“, mutmaßt User jnicholl (via reddit).

„Die FIFA 21 Demo ist seit 11 Monaten raus, sie heißt FIFA 20“, kommentiert User neszkwik89 (via reddit).

Manche vergleichen das Verhalten von EA sogar scherzhaft mit dem „Impostor“ aus dem Indie-Hit „Among Us“ – verdächtig eben (via reddit).

Gleichzeitig betonen allerdings auch einige Spieler, dass sich die Demo oft anders anfühlt, als das fertige Spiel: „Die Demo ist nie wie das Spiel, also ist das in Ordnung für mich“, findet User SpringKFCgravy (via reddit). Ebenfalls wird angemerkt, dass sich das Spiel aufgrund von Patches im Laufe der Zeit sowieso verändert – FIFA 20 war da ein Paradebeispiel.

Kann man FIFA trotzdem früher spielen? Um FIFA 21 früher zu spielen, können Spieler beispielsweise noch auf die Trial-Version im Rahmen von EA Play zurückgreifen. Denkbar wäre, dass die 10-Stunden-Testversion ab dem 1. Oktober nun mehr Zulauf bekommt, wo die Demo als Testobjekt wegfällt. Außerdem gibt es noch den voraussichtlichen Vorabzugang für EA Play Pro Mitglieder (nur über Origin).

Auch die Sonder-Editionen von FIFA 21 bringen einem das Spiel vor Release – allerdings muss man diese dann schon zum Vollpreis vorbestellen.